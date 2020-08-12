俄羅斯總統普丁周二宣稱，莫斯科已註冊了全球第一款新冠疫苗。

俄羅斯總統普丁周二宣稱，莫斯科已註冊了全球第一款新冠疫苗。而專家周三指出，他在未能善加因應新冠肺炎疫情，加上又無法振興經濟後，想要靠推出俄羅斯新冠疫苗，好在內政上扳回一城。

據CNBC新聞網12日報導，儘管普丁說，這款疫苗相當有效，並已通過一切必要檢測，但卻引發科學家和公共衛生官員的懷疑。

華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）資深副總裁莫里森（J. Stephen Morrison）指出，老實說，普丁需要勝利，需要一場國內的勝利，他沒把新冠肺炎疫情處理好，失去了民眾的信任與信心，而經濟也還是沒起色。上次大選時普丁承諾，要砸大錢進行公共基礎建設，但如今他根本無法履行諾言。

他指出，這是俄羅斯走捷徑便宜行事，以獲得國內，甚至希望獲得國際大勝的方式。據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，到周三下午為止，俄羅斯確診人數近90萬人，而死亡也超過1.5萬人。

莫里森和其他許多專家一樣，質疑俄羅斯測試疫苗的速度。不到兩個月，他們就完成了臨床試驗，而更廣泛的三期臨床試驗，則預定從周三開始。至今他們沒有提出任何先前測試的數據，因此疫苗的安全和效用依舊不明。不過，俄羅斯已宣布，下個月將開始全面生產。

莫里森直指，這很危險，適得其反的風險很高，尤其是如果產生害處，還有要是他們試圖加以掩飾，那就更危險了。

據莫里森說，普丁利用中低收入國家憂心忡忡，擔心搶不到疫苗的焦慮，已向菲律賓，巴西和沙烏地阿拉伯等國銷售新冠疫苗。

(中時新聞網)