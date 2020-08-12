高雄市長補選進入倒數，國民黨主席江啟臣12日召集黨內所有中常委以團結的氣氛南下全力為李眉蓁輔選，並砲轟對手陳其邁及民進黨運用國家資源進行一場不公平的選戰，且酸綠營目前猶如開著失速的貪腐列車衝往高雄，國民黨必須全力阻止。

江啟臣表示，總統蔡英文連任時曾說「全面執政並不代表貪腐的劇本重演」，但近期的唐榮案、SOGO案、遠航案甚至一堆綠油油的行銷標案，令大家相當遺憾，他們發現民進黨並不是只將劇本寫好，而是正在熱烈上映當中，他們擔心民進黨這個貪腐列車正在失速衝往高雄，希望投票日當天大家踴躍投票，阻止這輛列車開進高雄。

日前陳其邁認為前韓市府團隊替李眉蓁輔選令他相當不解，對此國民黨副祕書長謝龍介憤怒反控綠營為何能推貪汙家族的候選人參選？謝龍介說，希望陳其邁可以了解真正民主的精神，誰可參選、輔選的規矩不是他定的，應該是由人民作主，若陳說他們不應該幫李眉蓁輔選，讓他不禁想問，民進黨還有許多優秀人才，為何一定要推派貪汙家族的人選？

江啟臣表示，無情的抹黑、攻擊、醜化對手是民進黨過去以來打選戰的慣用手法，相對李眉蓁遇到問題坦然面對、一肩扛起所有責任，她有不能輸壓力，不像對手選輸了就離開高雄，還有高官可做，對國民黨來說這場選戰充滿挑戰，他們更必須團結一致，展現求勝決心，為李眉蓁全力搶勝。

(中時 )