時力第2屆決策委員改選公告 (翻攝時力臉書)

時力今日下午發出改選公告聲明，有關時力決策委員改選辦法及選舉期程，將於8月15日起至17日受理候選人登記，8月25日至27日以線上方式或至各地黨部投票，預計28日上午10點公告投票結果，29日召開決策委員會，選出黨主席。

時力前黨主席徐永明近日因SOGO案而退黨，時力代理黨主席邱顯智上周召開黨務會議並在會後表示，第2屆時力全體決策委員已在會議中集體請辭，3周內將重新選出決策委員，屆時將由新任成員選出黨主席。

公告指出，本次將選出15名決策委員，而凡是在2020年8月11日前完成入黨手續的黨員，並於8月17日前為有效黨員者，都有被選舉權，8月21日前為有效黨員具有投票權。

有關參選決策委員登記方式，依《時代力量決策委員選舉辦法》進行。若對黨員身分有疑義，必須於8月14日前，向紀律委員會提出申訴。

公告表示，8月15日至17日受理候選人登記。18日將於時力臉書直播抽號次，18日至24日，黨員可於時力官網向候選人提問，候選人可回應。25日至27日發出投票通知及投票期間，28日公告投票結果，29日召開決策委員會選出黨主席。

公告指出，選舉委員會由不參選之現任決策委員、縣市議員（含）以上之本黨公職人員組成，本次改選選舉委員會委員包括時力議員連郁婷、蔡惠婷、廖子齊。

(中時 )