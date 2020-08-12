桂盟國際(5306)董事會今(12)日通過2020年上半年度財報，受惠於自行車市場需求增長以及產能利用率提升下，上半年EPS達4.76元！第2季單季的毛利率衝破50%，營業利益率及稅後純益率也是同步竄升，同步創下歷史新高紀錄。

疫情影響全球消費市場，而因應疫情，民眾改以自行車、電動自行車代步，加上運動休閒需求大幅增加；為鼓勵民眾騎車，歐洲國家也陸續推出刺激方案，不僅提供購車補助，也積極增設自行車道，讓騎乘環境更友善，這些原因都讓歐美市場大幅成長。

桂盟自5月起的營收表現就開始翻升，連續3個月營收出現年增月增，7月合併營收達5.74億元，更創下單月歷史新高。

在自行車市場需求提升的帶動下，桂盟自5月開始的產能利用率同步上揚，第二季三率同創歷史新高，單季EPS也達到3元的歷史新高。

展望下半年營運，法人表示，桂盟已規劃增加一成產能來因應自行車市場的強勁需求，同時，歐美補修市場的需求能見度清晰，桂盟下半年的營運表現值得期待。

(工商 )