美國衛生部長阿札爾昨天與前副總統陳建仁等人午宴，陳建仁今（12）日表示，昨天與阿札爾就新冠肺炎疫苗研發及供應議題充分討論，並談及台美未來合作方向，盼促進亞洲甚至全球衛生。

陳建仁今天出席天主教靈醫會澎湖惠民醫院重建計畫記者會。陳建仁也說，台灣的疫苗公司在疫苗研發相當順利，預計8月底進入臨床一期實驗，而俄羅斯通過的疫苗還沒進入三期實驗，台灣希望能盡快努力，食藥署也一直協助、指導廠商，盼臨床實驗可以更順利，希望不久的將來，台灣廠商也能有好的研發成果。

副總統賴清德昨天中午宴請阿札爾等一行人，台灣方面出席人員包括陳建仁。陳建仁指出，昨天與阿札爾會面時，阿札爾讚賞台灣對抗新冠肺炎的防疫工作，也希望能對台灣防疫的相關措施能夠更加了解，期盼未來能應用在美國防疫需求。

陳建仁也說，雙方也談到疫苗研發跟供應問題，都有充分討論，阿札爾也提到未來合作方向，希望能透過台灣跟美國的合作，讓亞洲地區甚至全球衛生都能有更好促進。

對於阿札爾「意外發音失誤」，陳建仁也說，總統蔡英文很了解阿札爾的善意，外國人對於中文名字拼音發音確實有點困難，蔡總統對此一點都不在意。

此外，陳建仁也說，當然若政府知道國外有好的藥物時，也會儘早來採購部分的疫苗，讓第一線醫護人員、防疫等高風險人員有疫苗能接種。

(工商 )