圖說：口罩示意圖。（圖／本報資料照）

財政部關務署表示，台北關於8月10日查獲7,350片偽標產地MIT進口口罩後，昨日（11日）再次查獲疑似偽MIT口罩315件，計13萬2,781片，將依規定移請相關機關議處。

國人以郵寄或快遞方式進口口罩，如非屬醫用口罩，雖無須向衛生福利部食品藥物管理署（食藥署）申請輸入許可證，仍應依法標示產地，不得有產地標示不實或偽標情事；如屬醫用口罩，則應先向食藥署申請輸入許可，始得進口。未依規定辦理，經海關查獲者，將依貿易法、藥事法或刑法規定議處。

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