假冒MIT口罩 海關抓到近14萬片 15:582020/08/12 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 圖說：口罩示意圖。（圖／本報資料照） 財政部關務署表示，台北關於8月10日查獲7,350片偽標產地MIT進口口罩後，昨日（11日）再次查獲疑似偽MIT口罩315件，計13萬2,781片，將依規定移請相關機關議處。 國人以郵寄或快遞方式進口口罩，如非屬醫用口罩，雖無須向衛生福利部食品藥物管理署（食藥署）申請輸入許可證，仍應依法標示產地，不得有產地標示不實或偽標情事；如屬醫用口罩，則應先向食藥署申請輸入許可，始得進口。未依規定辦理，經海關查獲者，將依貿易法、藥事法或刑法規定議處。 (工商 ) #MIT #查獲 #產地 #口罩 #海關 也許您會感興趣 推薦閱讀 美廉社射四箭 三年衝1,300店 04:102020/08/12 產業．科技 南六Q2業績亮眼 訂單滿手 04:102020/08/12 證券．權證 加強稽查大眾運輸戴口罩 新北一周開罰5件 13:182020/08/12 生活 直播染色求打賞 暴利滾滾而來 04:102020/08/12 產業財經 莫子儀北影影帝獎金自留1／10 04:102020/08/12 娛樂新聞 雲縣9月7日發第2盒口罩給學生 04:102020/08/12 地方新聞 越南疫情延燒 即日起調整為中低風險國家 14:092020/08/12 生活 高雄連鎖加盟創業大展 8月14日開幕 04:102020/08/12 財經要聞 大同經營權大戰 市場派王光祥被斷頭近1.1萬張 11:552020/08/12 財經 Redmi K30至尊紀念版發表 搭聯發科天璣1000＋ 5G晶片性能給力 10:112020/08/12 科技 財經熱門新聞 日媒爆2陸企挖角逾百名員工 台積電這樣回應 - 財經 散戶注意！台股凶狠殺尾 專家鐵口明天漲跌 - 財經 大同經營權大戰 市場派王光祥被斷頭近1.1萬張 - 財經 遭台積電斷貨 華為CEO自爆最大敗筆 - 即時 美股恐跌回3月低點？「新債王」再爆驚語 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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