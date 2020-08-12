後疫時代，金控強化貸後管理！中信金控12日舉辦2020年第2季線上法說會，中信金控財務最高主管暨發言人邱雅玲指出，中信銀海外據點較多，受到疫情衝擊，今年海外子行、分行所在地營運不免受到影響，加上各國央行降息，利差、放款動能都受到影響，目前針對最大一筆呆帳新加坡興隆案檢討後已祭出三大強化貸後管理措施。

邱雅玲表示，針對疫情影響到中信銀資產品質比過去下滑嚴重，內部已作檢討，以興隆案來看，呆帳產生原因為油價大跌、疫情衝擊下跨國旅遊減少航空業對石油需求大量減少、衍生性商品投資損失等，因此中信銀祭出三大貸後控管強化措施：

一、擴大預警指標，除了客戶財務、資金調度情形外，法律變動、天災因素、異常存匯款交易都納入系統警示；二、海外分子行授信通報效率層級提升，未來有事件發生，當天必須完成通報建檔並通報總行；三、線上個案探討，將興隆案踩雷經驗分享給全行相關同仁，避免類似案例再發生。

邱雅玲指出，今年受疫情影響，海外經營面臨嚴峻考驗。其中，最大一筆呆帳新加坡興隆案27億元新台幣的呆帳備抵分別在3月提列25﹪、5月提列25﹪、6月提列50﹪，已全數提完。其餘零星個案包括日本東京之星子行原本看好東奧商機所做的飯店放款、東南亞零星案件等，但若是排除興隆案來看，整體備抵呆帳維持歷史平均水準，信用成本為放款的20個基準點。

其餘海外營運狀況，邱雅玲表示，在大陸部份，因疫情恢復較快，中信銀大陸分行、租賃獲利都成長、呆帳狀況也比預期得好；越南則因為陸資、台商仍持續將營運基地遷移，放款、獲利都成長；印度也是成長狀況。新加坡則獲利不如預期已下修。

至於未來成長狀況，邱雅玲指出，就放款動能來看，「台幣」放款動能在2020年上半年成長約8到9﹪，下半年可望持續。因台灣疫情控管好，振興措施、貨幣政策、財政措施都不錯，房產熱絡、有助房貸動能，加上台商回流擴廠、生產設備投資增加、商用不動產有刺激作用。「外幣」放款部份，由於海外疫情控制沒那麼穩定，所以下半年海外動能比較持平，淨利差受到各國降息影響大，下半年會持續縮減，海外呆帳最大項已提足，下半年應該是維持平均水準提列，沒有大幅呆帳需要增提。

中信金控總經理吳一揆則指出，由於疫情可能再起，預期經濟狀況會因疫情延後復甦、企業收益與現金流會出現問題，因此中信金控今年全面加強風險控管。中信金控會兼顧紓困協助、現金流角度來協助客戶，若因為疫情會計師無法實地查核、客戶半年財報、全年財報無法及時出來，中信會有快速措施幫助客戶展延、以協助企業客戶經營的立場，協助度過疫情。

(工商 )