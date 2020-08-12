政府8月推出總額600億元的青年創業啟動金貸款，其中350億元由經濟部執行，並修正青年創業及啟動金貸款要點，由中小企業信用保證基金提供最高10成信用保證，力挺青年頭家打拼事業。

信保基金表示，這次修正的青創貸款至100萬以下小額貸款，信保基金保證成數最高100％，並由經濟部按郵局2年期定存利率加0.575個百分點補貼，前5年利息現為1.42％。創業青年並且可以申請表取代計畫書，依規定以負責人名義申貸，不得徵提保證人，及採取一站式服務，簡化貸款程序，提供單一窗口諮詢。

送保期間保證手續費率從低計算，信保基金指出，保證手續費計收要點的年費率區間下限、現為0.375％計收，依批次信用保證要點相關規定辦理，以該要點保證手續費年費率區間下限、現為0.2％計收。

信保基金說明，保證成數最高十成，搭配銀行實質徵信、簡化申貸程序，與銀行共同聯手協助100萬元以下小額貸款從優、從速、從簡。以申請表取代計畫書，以往困擾青年頭家，甚或須付出高額對價，尋求代辦業者代筆操刀的窘況，將可有效免除。尤其免徵提連帶保證人，進一步降低申貸門檻，貸款申辦將更加順利。

後疫情時代全球經濟面臨重大改變，信保基金強調，該基金配合政府各項紓困及振興貸款融資保證，3月起提供優惠保證已協助逾17.6萬家企業、超過92.9萬名勞工取得銀行低利貸款逾6,700億元，有效紓緩疫情衝擊，尤其勞工紓困貸款每日逾5萬件核保量，可說早已準備好力挺創業青年築夢踏實。

(工商 )