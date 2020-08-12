自北京法院判決抖音有侵害使用者隱私的事實後，現在抖音國際版《TikTok》又被媒體爆料，TikTok曾使用Android系統漏洞來追蹤使用者裝置的MAC位址，這個時間長達15個月。

根據國外媒體《華爾街日報》調查指出，TikTok曾利用Android系統平台的漏洞，收集用戶裝置的MAC位址，透過取得用戶裝置的MAC位置，就可以讓TikTok在用戶沒有退出軟體的狀況下，進行用戶行為的追蹤，以方便他們進行廣告投放，這個期間長達15個月，目前TikTok已經於去年11月停止這項資訊收集。

有資安專家在受訪時表示，TikTok利用Android系統漏洞的行為，不止違反Google Play的使用協議，同時也違反iOS的使用準則，因為不論哪個平台都是禁止軟體收集使用者裝置的MAC位址。而TikTok在開始之初為了不被發現，甚至還使用特殊的加密來隱藏這件事情。

由於日前才傳出TikTok要對美國總統川普的行政命令提出抗告，但現又傳出曾經違反規定蒐集、追蹤用戶行為長達15個月，是否會影響抗告結果，目前尚不得知。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)