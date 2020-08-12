南韓節目《無限挑戰》中的主持人劉在錫曾探訪過的慰安婦收容機構「分享之家」日前被前員工踢爆疑似濫用善款，爆料員工思量許久，鼓起勇氣向《文化廣播公司》（MBC）時事節目《PD手冊》舉報所長安信權以及該機構所屬的理事會，其它前志工也出面指控，院方根本未盡責照顧館內年事已高的慰安婦，不僅懶得陪伴奶奶們外出散步，還在國會議員登門拜訪時不准他們外出！對此，京畿道召集外部專家，發起官民聯合調查團，11日對外證實，分享之家法人所募得的88億韓元中，只有2億韓元用於照護慰安婦相關設施上！

分享之家社會福祉法人成立於1992年，目前共有5名慰安婦受害者居於館內，平均年齡為95歲。 示意圖。(圖片來源／達志影像shutterstock提供)

根據MBC報導，全北大學法學院教授宋基春擔任此次官民聯合調查團長，11日於京畿道廳召開記者會表示，分享之家法人2015至2019年共募得88億韓元，卻未依法規向政府登記，募得款項全數匯入法人帳戶中。其中，光是在買賣土地、增建生活館、遺物展示館和追思公園就耗費26億韓元；但用於慰安婦療養設施的金額卻只有2億韓元，只占全數款項的2.3%。

報導引述聯合調查的結果指出，部份館內看護更是時常對慰安婦施行言語暴力等精神上的虐待，諸如「我要把阿嬤賣掉」、「要挨罵才會做啊」，尤其是無法清楚表達意識、行動不便的重症慰安婦情況更加慘烈。調查團分析，這些過程起因於館內人手不足，使得看護業務過重。

另外，分享之家疏於管理入住和退宿者名單，並將慰安婦的畫作、相片以及民眾親手寫下的賀卡丟進麻袋或塑膠袋內隨意棄置，其中還包括政府所指定的文化資產。另外，存放在第一歷史館內的遺物，因濕度管控不佳，造成出現毀損、腐爛等現象。

據悉，分享之家社會福祉法人成立於1992年，目前共有5名慰安婦受害者居於館內，平均年齡為95歲。這處收容機構在使用捐款上看似省吃儉用，前員工們卻指控機構長期以來濫用捐款，如今調查結果曝光，看來分享之家所長安信權，恐怕難辭其咎。

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(中時新聞網)