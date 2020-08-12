黑松(1234)與金門酒廠聯手選在2020(愛你愛你)年，今日推出全台首支用施華洛世奇水晶打造的愛情主題金酒「情定晶世金門高粱酒」。董事長張斌堂指出，黑松代理金酒至目前為止，已經累積推出超過20款的特殊主題酒，將會視當年的情況，適時推出不同的主題酒，累積去年底至今總共11款，像是大甲媽紀念酒、自信勇敢台灣人都叫好又叫座。今天推出的「情定晶世金門高粱酒」，更是第一次聯合金門酒廠推出的愛情主題酒，結合國際精品施華洛世奇的水晶，希望為消費者帶來「晶」喜。

張斌堂說，50度以上金門高粱是公司重要的代理品牌，也是台灣非常有代表性的高粱酒，提高產品價值創造業績成長，接任50度以上金高總經銷後，市場止跌回升、業績也逐年成長，雖然今年面臨很大的挑戰，但我們仍會持續發揮創意，全力拚業績！

黑松聯手金門酒廠此次特別針對產品屬性量身訂做特調陳高酒體，選用坑道窖藏999天以上的56度陳高酒體。2020(愛你愛你)如此特別的一年，黑松做為金門高粱酒的台灣地區總經銷，希望將此充滿愛的回憶釀造成為「情定晶世金門高粱酒」給民眾紀念收藏。即日起，於全台菸酒專賣店陸續發售，8月18日於全家FamiPort開放預購(價格依各通路為準)，全台限量20999瓶。（飲酒過量 有害健康）

(時報資訊)