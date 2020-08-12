力旺(3529)今(12)日舉辦法人說明會，累計上半年每股賺4.66元，創下新高，展望下半年，董事長徐清祥表示，力旺已進入另一個成長周期，看好該動能將延續到下半年、甚至明年，目前力旺營運主力來自於NeoBit、NeoFuse，隨著物聯網、5G等趨勢帶動，NeoPUF也將陸續帶進貢獻。

董事長徐清祥表示，力旺已經如前所言，進入另一個成長周期，且依照客戶端回饋，成長動能將持續到明年，力旺第二季在疫情關係下，醫療、在家辦公、娛樂等強勁需求，帶動相關權利金成長，第二季授權金占比營收27.9%、季增加10.9%、年增加12.6%；權利金占比營收72.1%、季減少1.2%、年增加44.1%。

力旺第二季營收為4.23億元、季增加1.9%，年增加30.91%，稅後純益1.69億元，季減少4.62%，年增加46.96%，每股稅後盈餘為2.28元。

以力旺第二季營收結構來看，還是以NeoBit、NeoFuse為主，NeoBit占比52.1%、NeoFuse占比42.5%、PUF-Based占比0.7%，至於MTP則占比4.7%。

力旺上半年營收為8.38億元、年增加17.9%，每股稅後盈餘為4.66元，上半年營收、獲利均同步寫下新高。

力旺第二季8吋晶圓權利金占比64.1%、12吋晶圓權利金占比35.9%，相較去年同期大幅成長逾58%，目前不論8吋、12吋平台產能都是滿的，下半年看好成長動能將延續，8吋、12吋都會成長，短期授權金還是以NeoBit、NeoFuse為主導。

力旺也看好，由於5G智慧手機PMIC(電源管理IC)含量將對力旺貢獻增加2至3倍，基於更高電力、電池更薄以及更多耗能下，必須對電源做出更有效的管理模式，一般一支手機恐就需要10顆PMIC，將帶動更多8吋NeoFuse的需求，目前也已經看到需求；至於12吋的增長動力也在眾多產品持續發酵，包括TDDI OLED、ISP、CIS、藍牙、TWS(無線藍芽耳機)、網絡相關IC、SSD控制器、視頻處理器、STB、DTV、監視器以及DRAM等。

徐清祥表示，過去20年，全球已經累計有50億顆晶片是用力旺的IP，力旺主要是以NeoBit為主力，NeoFuse則是在近幾年快速成長，相信未來幾年可以看到NeoPUF的快速成長，會比當初NeoFuse還快，NeoPUF是由兩顆NeoFuse所組成，在產品認列上則規劃新的產品，預計第一筆權利金會落在IoT(物聯網)。

面對美中貿易戰，力旺是否有選邊站的壓力？徐清祥表示，這應該是力旺客戶端必須面對的問題，力旺主要還是扮演客戶的IP提供者角色。

(時報資訊)