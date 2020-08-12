數字(5287)旗下8891汽車網營運數字不受疫情影響，呈現逆勢上揚，4月到7月連續四個月瀏覽量揚升，7月突破1.2億，較去年同期成長29％；日活躍用戶翻倍成長，較去年同期成長105％。

8891汽車網表示，先前疫情影響了線下實體看車人潮，造成線上看車比價需求增長。為了更好服務民眾的購車需求，8891今年服務升級，不只中古車，新車也推出線上購車服務。今年推出線上「一鍵詢價」，服務上線以來，平台購車詢價量持續上漲，目前7月詢價量已達到3月的三倍，平台合作車商業代數量目前已超800位，覆蓋了18個主要汽車廠牌。

而中古車於4月開始陸續推出「LINE聯絡賣家」服務，幫助購車人士更方便的與賣家聯絡溝通，服務推出以來，購車諮詢量日增長20％，深受車商和購車人士好評。

8891汽車網表示，8891成立11年，協助成交超過60萬台中古車，已遠超每年的新車掛牌數。在整合新車與中古車的策略下，新車強化「超級測試」等用數據說話的車輛測試報告，中古車繼續強化「嚴選商家」、「到店查車」來保障物件真實。期望以公正信任的角色，幫助消費者、商家解決買車、賣車的大小事。

由於11周年活動新車報名免費試開人數踴躍，8891為了更好滿足購車人士的需求，將於8891汽車APP正式推出「新車試用」服務，定期開放特定新車供購車人士免費報名試用三個月，本月預計還會上線新車LEXUS UX200，透過試用中心，也將持續產出用戶真實試用報告供購車人士決策參考，鞏固最大汽車平台的市場地位。

(時報資訊)