為協助產業快速導入AI（人工智慧），迎向智慧世代，聯發科技攜手台灣人工智慧學校，開設終端人工智慧(Edge AI)課程，分享該公司深耕於5G手機單晶片、8K智慧電視、智聯網(AIoT)等各類尖端智慧裝置的AI核心技術；另捐贈20套最新終端AI開發平台i500給校方作為教材，讓來自各產業的學員開展創新智慧應用，滿足台灣產業數位化轉型的需求，提升競爭力。

有鑑於台灣各產業積極運用AI加速轉型，聯發科技與台灣人工智慧學校合作培養產業數位轉型最需要的AI技術菁英，由聯發科技主管親自上場擔任講師教授 AI 技術及實作課程，內容涵蓋最新終端人工智慧技術原理、發展趨勢及應用，將技術及產業實務需求串連，培訓各行業終端人工智慧的種子人才，成為引領產業升級的生力軍，而本課程也將成為該校必修課程之一。

聯發科技計算與人工智慧技術本部總經理陳志成表示：「聯發科技致力於AI 技術發展及跨領域應用，藉由AI人才的培育，擴大 AI 落地應用的普及並累積各領域AI 能量，讓台灣產業在AI世代更具競爭力。」陳志成也強調：「聯發科技多年來積極佈署AI研發實力，將最新AI技術導入終端產品，如AI 人臉偵測、物件追蹤、畫質強化等功能運用在全球最先進的5G單晶片天璣系列; AI 超解析度用在 8K高端智慧電視；AI語音助手用在智慧音箱、智慧顯示器、平板裝置，以及更多整合使用情境的AI功能應用於物聯網設備和汽車電子等多種先進產品中，提供邊緣裝置更強大且安全的即時 AI 功能，成為終端人工智慧的重要推手。」

台灣人工智慧學校代理執行長蔡明順表示: 「邊緣運算（Edge AI）對於有意發展產業AI化的企業是十分重要的技術，它能將數據從雲端帶入凡間。」而台灣人工智慧學校秉持著為產業培育人才的宗旨，繼技術領袖培訓班之後，希望能再提供更高階的技術進修管道，因此將於10月開設「Edge AI 密集實作培訓班」，希望透過八週的課程，讓學員掌握 Edge AI 基本知識技能，成為企業 Edge AI 技術種子，並能應用在自身工作場域，以因應未來市場變化。

透過聯發科技所提供的智聯網高性能解決方案i500，可協助學員學習人工智慧技術和物聯網技術的落地融合。i500有強大的 AI 邊緣運算能力， 結合聯發科技自行開發的人工智慧平台 NeuroPilot，提供各種跨平台設備具備人工智慧處理的能力。學員透過完整的軟硬體AI開發工具，從概念了解到動手實作可輕鬆上手，大幅縮短系統開發時間，加速開發者在終端人工智慧用戶體驗的實現。

聯發科技呼應政府推動AI人才培育，三年前贊助國內AI人才重要培育搖籃「台灣人工智慧學校」的成立，如今更積極投入優秀師資人力、先進教材及學習資源，與該校一同攜手共同培訓AI人才，催生更多跨產業且具啟發性的解決方案。聯發科技去年與國家實驗研究院台灣半導體研究中心合作培訓大專院校AI種子師資，也與美國在台協會合作提供課程及經費給美國太空總署 NASA 黑客松競賽活動的參賽選手，從 NASA 提供的數據中尋找解決方案，為台灣培養更多立足國際舞台的人才，實踐該公司「提升及豐富大眾生活」的企業使命。

(科技)