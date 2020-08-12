為配合《毒品危害防制條例》修正施行，最高法院刑事第一庭以撤銷判決，宣示重要法律見解「祇要距最近一次犯該罪經觀察、勒戒或強制戒治執行完畢釋放後，已逾3年，即應令觀察、勒戒，不因其間是否因另犯該罪，經起訴、判刑或執行而受影響。」

林姓男子多次施用毒品，前年他又施用第一級、第二級毒品被逮，歷都都認為，他無確實戒毒決心，應施以相當刑罰，依毒品危害防制條例判刑10月，案經上訴，最高法院認為高院流有考量適用新法，撤銷發回更審。

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(中時 )