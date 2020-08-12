最高法院判決 吸毒再犯應觀察勒戒 16:122020/08/12 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為配合《毒品危害防制條例》修正施行，最高法院刑事第一庭以撤銷判決，宣示重要法律見解「祇要距最近一次犯該罪經觀察、勒戒或強制戒治執行完畢釋放後，已逾3年，即應令觀察、勒戒，不因其間是否因另犯該罪，經起訴、判刑或執行而受影響。」 林姓男子多次施用毒品，前年他又施用第一級、第二級毒品被逮，歷都都認為，他無確實戒毒決心，應施以相當刑罰，依毒品危害防制條例判刑10月，案經上訴，最高法院認為高院流有考量適用新法，撤銷發回更審。 ★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！ (中時 ) #法院 #觀察 #毒品 #最高法院 #判決 也許您會感興趣 推薦閱讀 斯其大擁標案 H1每股賺2.7元 04:102020/08/12 證券．權證 蘇志強涉賄 二審判3年4月 04:102020/08/12 地方新聞 擺放召魂幡恐嚇逼走攤商 男子判賠30萬元 13:272020/08/11 社會 心靈導師吸金172億元8千人受害 更二審判10年 13:292020/08/11 社會 縱火燒死父親又3度打獄友巴掌 醫科女被判拘役40天 12:462020/08/11 社會 嘉義市政府專員涉嫌貪汙 法院下午開羈押庭 11:402020/08/12 政治 因應大陸內循環經濟模式 04:102020/08/12 論壇廣場 男上司偷吃女下屬 台灣摩鐵玩不夠 日本出差5回也滾床 15:512020/08/11 社會 大同經營權大戰 市場派王光祥被斷頭近1.1萬張 11:552020/08/12 財經 6次酒駕關不怕 法官判決再入獄 07:362020/08/11 社會 社會熱門新聞 充氣娃娃出現神功能 宅男雀躍：不需要女友了 - 社會 「都是爆乳妹」 按摩店傳嬌喘聲 75歲男客尋歡政府還幫付2千 - 社會 太恐怖！台南永康轎車撞機車 21歲女彈飛沖天數公尺 - 社會 OL爛醉吐滿身 暖男幫清洗「順便脫褲襪」忍臭味想硬上 - 社會 青梅竹馬公園野戰 啪一半正妹身亡 竟是喬姿勢奪命 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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