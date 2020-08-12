失婚終露面！ 張清芳「褐色短髮」出席張小燕生日趴

陶晶瑩、李李仁12日出席黑松新品「情定晶世金門高粱酒」發表會，兩人10日晚間剛與張清芳、高怡平、黃子佼等友人幫張小燕慶生72歲生日，談到好友張清芳現況，陶晶瑩表示：「那天有跟阿芳姊聊到，看到她想說怎麼美成這樣，她說：『這已經是我最低調了。』那天下大雨，我還穿拖鞋，她很盛裝赴宴，芳姊真的努力享受人生。」

陶晶瑩當年與高怡平是分屬不同電視台的娛樂新聞主播，兩人經由媒體報導頗有爭鋒相對的意味，這次在慶生宴首度碰面，「有聊小孩，感覺蠻奇妙，她相當成熟，我也是，沒有怎麼聊往事，就是講近況，那天是川哥（陳鎮川）先講，現場加起來有1000歲，大家瞬間酒醒直喊不禮貌，才發現原來我們都是圈內資深前輩了，其實就算過往有競爭也是良性競爭」。李李仁那天因拍戲晚到，還被拱親壽星張小燕，他態度大方笑說：「但我有泡疹，小燕姊妳願意嗎？」陶晶瑩才解釋：「因為他吹喇叭！這些字眼聽起來很敏感，但他是為了新戲在練吹喇叭啦。」

陶晶瑩、李李仁9月11日即將迎接結婚15周年，陶晶瑩想要露營車當禮物，她表示：「也想用露營車發起公益活動，比如整理家裡用過的書、衣服或是運送食物，利用這趟旅行送到各地偏鄉學校，感覺蠻有意義的，這樣他一定會買這台車給我。」李李仁在一旁搞笑回應：「不一定喔。」但愛妻的他早在聽到許願清單就請教露營達人姚元浩了。

婚姻多年是否還有激情？李李仁笑回：「20歲跟40歲身體不一樣，當然不像年輕這麼衝動。」陶晶瑩笑稱兒子很愛跟自己爭寵，「還是要等小孩不在，有時候我壓在他身上親，兒子就過來了」。女兒則在一旁與李李仁無奈相視。至於孩子的性教育，陶晶瑩表示自己找女兒一起看《性愛自修室》，但孩子有些畫面接受不了也可跳掉，一切自然不遮掩。談到經營婚姻訣竅，李李仁笑說：「不要相信任何人，相信自己，相信另一半。」陶晶瑩甜回：「把他想成別人的老公，沒得到他，永遠用崇拜眼神看著他，不斷想像這個男人還沒到手。」

(中時 )