有絕美吊橋封號的太魯閣「山月吊橋」今啟用典禮，內政部次長邱昌嶽（右4）、花蓮縣長徐榛蔚（左4）、行政院東部聯合服務中心執行長洪宗楷（左3）等地方各界剪綵慶賀。（王志偉攝）

內政部次長邱昌嶽（揮手左起）、花蓮縣長徐榛蔚、行政院東部聯合服務中心執行長洪宗楷，一起上橋欣賞峽谷風光。（王志偉攝）

吊橋上眺望，燕子口峽谷、布洛灣臺地與立霧溪在群山中蜿蜒東流等美景盡收眼底。（王志偉攝）

太魯閣族人攜家一同走訪吊橋。（王志偉攝）

有絕美吊橋之稱的太魯閣國家公園第4代「山月吊橋」今啟用，初期每天開放4個時段共800人，稍早網路預約開放，瞬間秒殺，已成為國旅新景點；太魯閣國家公園管理處長游登良表示，規劃未來名額增至每天1200人，並朝連結巴達岡及錐麓古道目標邁進，建置完整的步道系統。

「山月吊橋」最早建於日治時期，是太魯閣峽谷中最長的鐵線橋，中橫公路開通後取代山月吊橋功能，而吊橋也逐漸毀損，雖曾試圖重建，均未能完成。今啟用的第4代「山月吊橋」，歷時2年9個月施工，克服峽谷天險，並獲得公共工程金質獎的肯定。

「山月吊橋」橫跨太魯閣國家公園立霧溪，全長196公尺，寬2.5公尺，橋上距溪谷153公尺，橋塔設計成「月」字形，與周圍翠綠群山相呼應，可將燕子口峽谷、布洛灣台地與立霧溪在群山中蜿蜒東流等美景盡收眼底。

內政部次長邱昌嶽、營建署長吳欣修、行政院東部聯合服務中心執行長洪宗楷、花蓮縣長徐榛蔚等人今受邀出席起啟用典禮，並邀請部落族人著傳統族服齊唱歌謠祝福，連同遊客一起走上山月吊橋，欣賞世界級的壯麗峽谷。

試營運期間，採預約制，每天限額800人，共分上午9點、11點及下午1點半、3點半等4梯次，每梯次200人，截至26日通通額滿，為此太管處長游登良說，目前吊橋每日限額800人，評估後未來可能開放到1200人，並朝連接到巴達岡及錐麓古道目標邁進，建置完整的步道系統，提供遊客更完整的遊憩路線。

營建署長吳欣修也說，在試營運一段期間後，會在維持好的旅遊品質下，斟酌調整並擴充營運容留量，讓更多遊客體驗山月吊橋的美及峽谷風光。

內政部次長邱昌嶽表示，山月吊橋啟用，除分流每年近5、600萬名的太魯閣遊客到布洛灣台地外，也提供更安全的監測系統，包括旅客容留、風力及雨量監測，還有傳承太魯閣族的歷史文化的意義，山月吊橋過去是族人重要聯外管道，歷史悠久也存在著血淚痕跡，啟用背後意義重大，將能站在族人巨人的肩膀上眺望立霧溪、太平洋及台灣。

「山月吊橋是台灣、花蓮之光！」縣長徐榛蔚說，花蓮的近，因為蘇花改通了，各單位依舊努力保有花蓮的乾淨、安靜及意境，太魯閣峽谷環境美麗，希望遊客在山林間洗淨身心靈的時候，也要記得守護山林的清淨及乾淨，與大地萬物共存、共榮、共好。

(中時 )