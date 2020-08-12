電信寬頻設備大廠中磊電子（5388）12日召開法人說明會，由董事長王伯元與總經理王煒親自主持，會中公佈2020年第二季暨上半年營運成果。中磊2020年第二季營收為92.5億元，較去年同期營收67億元、成長38％，亦較上季成長36％。單季營業利益達2.9億元，年增28％。第二季歸屬母公司稅後淨利為2.4億元，較上季稅後淨利大幅成長177％，亦較去年同期成長34％，表現亮麗。以加權平均股數約248百萬股計算，第二季每股稅後盈餘（EPS）達0.97元。

累計營運方面，中磊2020年上半年合併營收為160.6億元，較去年同期營收131.8億元，年成長率達22％。累計上半年營業利益為3.95億元，上半年歸屬母公司稅後淨利為3.3億元。以加權平均股數約248百萬股計算，累計上半年每股稅後盈餘（EPS）達1.32元。

中磊表示，疫情改變全球經濟活動，對網通產業而言卻帶來了契機，遠距辦公、視訊教學帶動資料傳輸量倍增，寬頻已為日常生活必須。因應客戶需求，中磊迅速建構多元生產據點，集團產能現包括台灣、蘇州及菲律賓等地，展現高度營運效率。

展望5G新紀元，中磊持續強化全球佈局，除原有主力市場北美、歐洲、日本外，並積極拓展新市場如拉丁美洲、印度、東南亞等。同時，中磊投入新技術領域：小型基地台、商用網通設備、智慧能源、智能醫療、M-IoT行動物聯網等應用，貢獻將逐漸發酵，整體營運成長可期。

(工商 )