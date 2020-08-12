（保險公司不公平待客，保險局舉出具體案例，提醒業者勿再犯。圖／本報資料照片）

壽險公司作了哪些不公平待客的事，保險局抓出五案例「示警」，即保單用銀行轉帳，卻扣錯別人的帳戶；業務員挪用保費，公司卻未及時發現；業務員沒有真實填報保戶是用保單貸款，再投保投資型保單；對於身心障礙者投保，沒有檢視被保險人實際體況及保單承保範圍，就逕自拒保；更換核心資訊系統，沒有平行測試，導致投資型保單系統頻頻出錯。

金管會12日舉辦保險業公平待客原則評核機制聯繫會議與頒獎表揚，得獎的公司有中國人壽、第一金人壽、國泰人壽、富邦人壽、明台產險、國泰世紀產險、富邦產險、新安東京海上產險；保險局強調公平待客評核，未來會放入保險業申請新保單、保險金信託等審查的考慮項目，要求各保險公司必須重視。

保險局並舉出壽險與產險發生過的不公平待客案例，壽險有五件、產險三件。

壽險公司的不公平待客案例，一是有保險公司提供業務員行動投保，可在平板上取得保戶授權銀行帳戶扣款，也允許以人工方式修改授權人名字，降低相關安全機制，公司又未能有效把關，沒有發現資料錯誤，導致保單扣到陌生人的帳戶，保險局提醒各保險公司在提供新科技服務時，要有相關的安全控管。

二是2019年發生業務員製作假保單，向保戶收取並挪用保費，保戶留給壽險公司的地址都是這名業務員或其親友的地址，但壽險公司不止沒有發現，一旦有保戶申訴，該公司就逕自與保戶和解，沒有擴大調查，導致後來爆發時金額極大，保險局要求各保險公司要有效建立此類事前、事中及事後的有效控管。

三是業務員沒有確實填業務報告書，公司核保時也未確認保費來源是否屬實，也沒有確認保戶對風險的認知，即出現多件保戶以保單貸款、借款來投保投資型保單，槓桿風險拉高，保險公司未善盡商品或服務適合度原則，保險局要求未來應建立保費來源與業報書是否一致的審核機制。

四是有保戶及立委陳情案，有身心障案者投保，但保險公司未依身心障礙者實際體況與投保商品的承保規範，予以確實審酌評估，核保人員僅是依再保公司的醫務手冊、洽會核保醫生意見後，即依二級失能理由就婉拒投保，保險局指未保障保戶權益、不公平待客。

五是未審慎辦理保險核心系統轉換，沒有平行測試，導致投資型保單頻繁出錯，扣款或給付金額有誤，影響保戶權益。

產險公司的三案例，即一是受理銀行代理房貸借款人投保住宅火險，沒有確認銀行有無取得要保人授權文件，沒有確認保戶投保意願就核保。

二是產險公司線上投保旅平險，開放給保代，自動核保及列印投保給保戶，沒有完成核保程序，就核發出保單。

三是辦理商業火險，未依內容實際評估承保，如以較低費率計算保費，不利公司健全經營。

(工商 )