北韓連日來因梅雨鋒面影響，降下逼近年均雨量的集中性暴雨，南韓氣象廳指出，這次的雨季長達49天，總降雨量達700毫米，北韓江原道平康郡就降下總雨量854毫米的豪雨，已逼近年均降雨量960毫米。有消息人士指出，北韓境內有2處水壩因豪雨而潰堤，導致下游南韓境內的必勝橋水位從1公尺暴漲到7.5公尺。

根據《韓民族新聞》報導，有消息人士11日指出，連日來的集中性暴雨壓垮、沖毀臨津江上游的2處水壩，水流全都聚集在黃江水壩，北韓當局為了疏散水流，決定炸毀黃江水壩的副壩（saddle dam）來洩洪，但這卻使南韓境內用來防堵北韓無端開水閘門、調節臨津江水位的郡南水壩在11日水位再度上升至31.14公尺。

北韓連日來降下逼近年均雨量的集中性暴雨。（圖／美聯社）

根據南韓《韓聯社》報導，南韓統一部官員指出，北韓從7月至8月3日這段時間內，曾經3度打開黃江大壩閘門，但北韓都沒有通知洩洪訊息，已經違反南北韓在2009年10月簽下的協議。

據了解，北韓黃江水壩2009年9月就曾洩洪而未提前通知南韓，導致當時在南韓臨津江下遊露營的6名漣川郡民遇難。因此南北韓於同年10月召開關於防止臨津江水災的南北工作層會談，商定北韓在打開黃江水壩閘門之前需向南韓事先通報，之後北韓通報3次洩洪消息，但是自2013年至今便一直未再予通報。

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(中時新聞網)