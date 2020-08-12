一起逛古蹟！新竹縣政府文化局配合一年一度的全國古蹟日，以及將於8月25日開放的龍瑛宗文學館，規畫4場講座、2場文學走踏小旅行，邀請民眾前往龍瑛宗文學館，探索台灣文學之美。

龍瑛宗文學館前身為北埔公學校日式宿舍，為了保存原有建築格局及美學，並紀念出身北埔、日治時代著名台籍作家龍瑛宗，經新竹縣政府爭取客家委員會補助2500萬，修復原有館舍，並成為龍瑛宗文學館，訂於8月25日、龍瑛宗110歲冥誕開館。

新竹縣長楊文科表示，北埔公學校日式宿舍於2017年登錄為歷史建築，具有其歷史、文化意義；文化局長田昭容表示，此次因應古蹟日、龍瑛宗文學館開館，由清華大學台灣文學研究所，策畫古蹟文學小旅行，邀請民眾認識文化資產。

首場講座「文學夢想的起點與徜徉：與客籍作家龍瑛宗相約在北埔公學校日式宿舍」自8月29日起連續4個周六，邀請龍瑛宗的孫女也是大葉大學助理教授劉抒芳、客籍女詩人張芳慈、清華大學台文所名譽教授陳萬益，及修復建築師王雅玄，分別就文學、建築等面向，引領民眾認識龍瑛宗。

而文學走踏小旅行則將於9月19、20日登場，由兩河協會理事長吳聲淼、清華大學台灣文學研究所教授王惠珍，走讀龍瑛宗、吳濁流的生活環境、作品場景，感受作家筆下的真實及古今對照，活動均為免費，報名可洽文化局臉書竹縣GO藝思，或電洽03-5510201轉605查詢。

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