教育部長潘文忠今日在部務會報前，接受媒體聯訪，對於是否開放陸生回台，說法依舊是鬼打牆，沒有結果。（李侑珊攝）

民進黨政府百般阻擾，拿防疫當反中藉口，大批新舊陸生迄今已一個學期回不來，之前甚至一度傳出我方開放陸生返台時程在年底；公私立大學校院協進會昨日也發表聲明，怒轟此舉嚴重失當，學生受教權不應受政治力損害與歧視，批評聲浪不斷。教育部長潘文忠今(12)日回應，檢疫量能是關鍵，必須在維護國人健康的前提下，才能陸生回台。

關於陸生無法返台，已在兩岸引起高度討論，昨日在私立大學與私立科大校院協進會共同表示，嚴厲反對政治不該凌駕教育，國立大學協進會也在其後表達立場，強調學生受教權應一視同仁，不分宗教種族國界性别，但迄今尚有5000多名大陸新舊生回不來；兩份聲明齊轟政府，代表的是全國高教與大學校長們的怒火。

教育部今日下午召開部務會報，潘文忠在會前接受媒體聯訪時，依舊被問及陸生與其他境外生何時返台，但回答內容依舊是沒有結果。

潘文忠指出，近期將與陸委會主委陳明通商討，如何透過跨部會協商的方式，協助陸生返台。

至於日前傳出陸生回台時間可能在年底，潘文忠則說，疫情於國際上仍顯嚴峻，台灣不能掉以輕心，考量到國境管理等建議能量關鍵點，以及必須維護國人健康，在確保國人國家安全的前提下，開放陸生等境外生回台，才能有節奏並按照梯次進行。

潘文忠不斷強調，教育部會與「兩岸事務主管機關」（即陸委會）協調，如何在兼顧防疫的情況下，維護陸生就學權益。

(旺報 )