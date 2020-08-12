悲劇的發生，往往都跟不斷縱容或是不重視有關。一名曾姓男子8日闖入民宅砍殺2名老人、男童，導致2死1重傷的悲劇，人仍在逃中； 大陸江西樂安縣警方表示，懸賞5萬元（約新台幣22萬元）緝凶。對此家屬相當無法接受，因為早於案發前17天，他們2度報警，卻都沒被重視。

從現場照片可以看到，枕頭上方全是血，地上也被血染成紅黑色的，且血水量多到能用「一灘」來形容，畫面相當震撼。警方勘驗現場，將有竊盜前科、剛出獄的曾姓男子列為重大嫌疑人，並且祭出5萬元緝凶。

（圖／翻攝自微博／心口有酒窩 ）

對此死者女兒哭訴，7月22日母親打掃廁所時就發現歹徒躺在3樓臥室，沒想到對方二話不說就拿著準備好的螺絲刀抵住母親的喉嚨，還朝她不斷暴力毒打，而哥哥聽到呼救聲趕來，被歹徒用刀殘忍刺穿手指。

一家人在事後趕緊報警處理，但警方態度消極，遲遲沒有發出任何網路通緝。7月24日，死者的媳婦打掃家裡，在3樓臥室床底發現作案工具手電筒、手套、螺絲刀等，因此再次報警，但警方仍沒有重視。死者女兒指出，明明很多人都有看到歹徒出沒在鎮上。

（圖／翻攝自微博／心口有酒窩 ）

到了事發當天（8日），歹徒先是拿鐵鎚往婦人頭上敲下去，再拿刀狂刺，殺紅眼般地刺穿婦人的喉嚨，刀刀致命；接著歹徒往2樓走去，朝正在睡覺的老翁重擊太陽穴，造成老翁當場頭殼破裂身亡。沒想到他連旁邊的小朋友都不放過，拿起鐵鎚就朝7歲男童的腦殼砸下去。

死者女兒痛哭，「我母親倒在血泊，血水染紅整個廚房，她在驚恐無助痛苦中死去；至今我外甥還在醫院跟死神拔河，如果其他人當時在家，我不敢想像，真的不敢想會怎樣……。歹徒還在逍遙法外，我的心真的是切開後再揉碎，揉碎了再撒上辣椒水。」

死者女兒向當地官員及警察喊話，「請你們設身處地想一下，如果是你們的家人遭遇這一切，你們會一而再、再而三無視歹徒嗎？如果不是你們的不作為，不顧民眾的安危，放縱兇手，今日悲慘的命案就不會發生，我父母也不會慘死。為什麼一定要有多人付出生命的代價，才可以重視本應該被重視的工作！一次次的請求，為什麼2020年生命還會被如此漠視！」

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(中時新聞網)