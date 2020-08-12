飾演女兒們的卡司各個金獎加持，讓全民阿嬤陳淑芳都直呼壓力大。（威視電影提供）

陳淑芳演出片中靈魂人物，戲分最吃重卻是最有活力，讓眾人自嘆不如。（威視電影提供）

電影《孤味》今(12)日發布的正式預告中可見由謝盈萱、徐若瑄、孫可芳所飾演的三個女兒和母親陳淑芳各自複雜難解的母女心結，以及對這位缺席的父親既愛又恨的內心糾結，還有丁寧飾演的蔡小姐與母親陳淑芳之間的微妙的氛圍，文案上一句「每個家，都有解不開的結」格外引發共鳴。

此外，除了早已曝光的金獎陣容之外，今日也首度公開了包括陳姸霏、張翰、龍劭華、洪都拉斯、楊一展、于子育、陳家逵、許懷民等超堅強卡司陣容，尤其當特別演出的女神張鈞甯現身時，更讓一票網友驚呆留言：「天啊，這卡司我跪了！」而預告最後當背景音樂傳來徐若瑄演唱的歌曲〈別人的〉時，她溫柔嗓音搭配揪心畫面，更令觀眾難忍鼻酸，紛紛留言：「看完預告就飆淚了，到時候進戲院肯定哭翻…」

在《孤味》飾演靈魂人物「秀英」的正是演戲超過60年的「全民阿嬤」陳淑芳，她坦承接下這角色壓力超大：「從女兒、女婿、丈夫都赫赫有名，各個都金獎加持內！」加上真人真事改編，讓她每天拍戲前都不忘對天喊話「阿嬤你要保佑我演得成功，不然我就毀了。」此外，陳淑芳也透露拍《孤味》最大的挑戰就是要一直唱歌，導演這次還安排她在壽宴戲上深情獨唱，讓自認歌藝不佳的陳淑芳驚恐表示：「我不要唱啦，很難聽害觀眾不想看怎麼辦？」然而最後她還是在幕前幕後加總破百人的片場清唱了二、三次，讓導演感動表示：「她就是這樣一個真誠又拼命的人。」不僅如此，陳淑芳的活力也感染眾人，讓謝盈萱讚嘆道：「現場她年紀最大，體力卻最好，我們這些年輕人都要檢討。」徐若瑄則是欽佩地說：「阿姨每天都活力充沛，希望我能活得像她，到七、八十歲還可以帶給身邊的人歡樂！」《孤味》由資深剪接大師廖慶松與徐若瑄合力監製，新銳導演許承傑執導，將於11月6日在全台上映。

電影《孤味》正式預告。

(中時 )