【遊戲橘子新聞】由遊戲橘子代理韓國遊戲大廠NCSOFT開發的《天堂》，迎接開服20週年的里程碑！官方今(12)日正式宣告「天堂」及「天堂免費伺服器」，將全面升級REMASTERED版本，進化為《天堂月免REMASTERED》）（以下簡稱《天堂月免Ｒ》），於8月12日至8月24日開跑事前登錄活動，完成登錄可獲得台灣獨家最強BUFF道具「死亡騎士碑石」*1、「龍之鑽石(刻印)」*1500、「亞瑟王的聖杯組合包」*1三大豪華獎勵！此外，官方搶先預告，預先創角活動將於下週開放，正式改版將推出首波「自由轉職」、暌違五年的全新職業「劍士」、PSS輔助系統等豐富遊戲內容，請持續鎖定《天堂月免Ｒ》最新消息！

《天堂》開服20週年！「天堂」及「天堂免費伺服器」全面升級《天堂月免Ｒ》！

《天堂》開服20週年，特別推出重大改版計畫，「天堂」及「天堂免費伺服器」，即將全面升級REMASTERED版本，進化為《天堂月免Ｒ》！官方將於8月12日至8月24日開跑事前登錄活動，完成登錄可獲得台灣獨家最強BUFF道具「死亡騎士碑石」*1及「龍之鑽石(刻印)」*1500，於改版後14天內，登入遊戲可再加碼獲得「亞瑟王的聖杯組合包」*1。

《天堂月免Ｒ》於8月12日至8月24日開跑事前登錄活動（圖／台灣遊戲橘子提供）

「死亡騎士碑石」是20週年的台灣獨家道具，更是遊戲歷年以來最強大的BUFF裝備，同時具有9項能力屬性的加成效果，最主打的能力是「遠/近距離命中」、「魔法命中」、「魔法攻擊」、「HP藥水恢復量能力提升」，目前具有三個階段可進行升級；使用「心靈之石」可升級為第二階段「新．死亡騎士碑石」、使用「力量之石」可升級為第三階段「真．死亡騎士碑石」，是PVE打怪不可缺少的強力道具！

另外，「龍之鑽石(刻印)」可使用獲得「殷海薩祝福的能量」，有效提升經驗值及道具掉落率；「亞瑟王的聖杯組合包」為特別的補血藥水道具、30天內不限次數使用，三大豪華獎勵，只要完成事前登錄即可免費取得、敬請把握！

《天堂月免Ｒ》台灣獨家最強BUFF道具「死亡騎士碑石」（圖／台灣遊戲橘子提供）

預先創角下週即將開放！睽違五年、全新職業「劍士」即將登場！

《天堂月免Ｒ》將於下週開放預先創角活動，可搶先進入新伺服器創建角色，於改版後獲得「心靈之石」，提升「死亡騎士碑石」的升級階段。官方搶先預告，暌違五年終於推出全新職業「劍士」，將於改版後正式上線，「劍士」是來自血色山脈的劍之達人，為精通劍術的傭兵；透過召喚劍氣，使用具有威脅性、瞬殺性技能的近距離攻擊職業，更多改版資訊，請持續鎖定官方網站及粉絲團相關消息。

《天堂月免Ｒ》下週即將開放預先創角活動（圖／台灣遊戲橘子提供）

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