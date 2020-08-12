媒體報導，「台灣救難教父」、自稱擁有聯合國認證的國際救援教練協會（IRIA）講師資格的水上搜救專家葉泰興，遭IRIA發出聲明，指控葉的教官證書是偽造的。對此，消防署表示，已經停止葉泰興的授課計畫，並且進行行政調查，而海巡署透露，經查發現，僅在2015年曾邀請葉擔任一期的教官，之後未再有相關合作，人員的權益也不會受到影響。

媒體報導，IRIA發出聲明，指控葉的證書偽造、還盜用IRIA名義開課、授證，葉泰興自稱遭國際政治勢力打壓，隨後關閉自創的IRIA-ASIA網站及個人臉書。不少消防人員都擔心手上的證照恐成為一張廢紙。

內政部消防署表示，已暫停葉姓教官至訓練中心授課，會深入調查本案，也請學員放心，訓練中心的相關訓練及課程都有整體規劃，除了訓練時數外，還要考核測驗，受訓學員或已領有消防署核發證書者的相關權益，不會受到影響。

消防署表示，消防署並未配合葉教官以IRIA名義辦理相關認證事宜，目前已暫停葉教官至中心授課，有關媒體披露葉教官相關問題，消防署正進行行政調查中。消防署指出，消防署開辦的課程都有整體規劃，目前「急流救生基礎班、急流救生救援班、急流救生教官班」等課程，都是由消防署自主培訓出來約150名急流救生教官擔任，受訓學員除需達到要求之課程內容及時數外，各項急流班期結訓後均會進行測驗，包含學科以及各項技能之考核，學員達到標準通過測驗，始核發消防署署名的證書，因此除受訓學員權益不會受影響外，對於已經領有消防署核發急流結訓證書者，其專業能力、執行能量與權益也不會受影響。

消防署表示，IRIA（International Rescue Instructors Association，國際救援教練協會）是屬國際性合法非營利性組織，於加拿大成立，主要推動國際救援活動相關訓練及認證事宜。消防署訓練中心所開辦之急流班救援訓練，則是結合中心急流設施與實場操作，訓練消防人員具備急流自保及救援的基本技能，無須取得該協會救援證照，與該協會訓練目標及宗旨並不相同，消防署也並未核發任何國際性證照。。

針對教材，消防署指出，目前正在使用的急流訓練及相關課程，是經邀聘美國德蘭郡消防訓練中心教官前來指導，並參考中心急流訓練設施後，由急流救生教官團共同研訂，版權為消防署所有，媒體所稱對於教材內容有疑義部分，消防署也將通盤進行清查，檢討調整有爭議或疑義部分。

(中時 )