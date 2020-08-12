住在東京文京區的26歲網紅以及23歲在餐廳打工的友人，6月到JR原宿車站的廁所大聲播放色情影片的聲音，經車站站員報警後，遭日警逮捕並以違反東京都的防止困擾條例等嫌疑函送檢方。

兩人稱，他們將攝影機裝在廁所前的通道上，主要是想拍路人們聽到聲音的反應。26歲的網紅表示，想藉此提高點閱率，也有一半是為了好玩。

近來日本網紅（You tuber）想盡辦法博取點閱率，往往做出令人困擾的行為，日本各地相繼傳出網紅被檢舉的案例。愛知縣1名29歲網紅7月時在超市拿了1盒生魚片後，還沒付錢便在收銀機前吃了起來，因而被警方逮捕。

去年5月東京澀谷區有7名20幾歲的年輕人，為了拍路人的反應，將床拖到澀谷車站前人潮擁擠的十字路口，被警方以妨礙路人通行之嫌函送檢方。

還有網紅將假裝一袋安非他命的白色粉末，故意丟在派出所前，拍警察的反應。還有人故意把貓咪扔到水溝裡等。

(中時新聞網)