羅霈穎今60歲冥誕，好友紀寶如及包翠英下午3點20分前來弔唁，包翠英和羅霈穎從秀場認識，從早台排練到晚建立起革命交情，對她印象大喇喇、很恰、很三八，但透露她表面雖然瘋狂，但私下也有安靜才華一面，彈得一手好鋼琴。
包翠英憶及有回她去LA，羅霈穎找她玩，「她總有辦法找到我，bar裡每一個人都認識她，羅對每個服務生豪灑100美金小費，服務生對她崇拜得不得了，這女的實在太瘋狂了」！對於羅霈穎逝世消息，包翠英感到震驚，「嚇死我了！當天看到新聞，她還那麼年輕，而且她養生養得很好，怎麼那麼突然，人生無常 所以人要活在當下」，最後祝壽羅妹妹，「羅妹妹願你一路好走，願妳脫離紅塵，也許孤獨寂寞，祝妳生日快樂」。
紀寶如與羅霈穎相識20幾年，她形容羅個性火爆，但很直接、可愛，「祝她生日快樂，不再遊戲人間，可以遊戲天堂」。字句雖短，但可體悟姊妹情深。
(中時 )
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