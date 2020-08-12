新竹縣長年推動閱讀教育，今年於教育部閱讀磐石獎共獲9獎，成績為歷年來最佳，其中華山國中、碧潭國小及華興國小獲得教育部109年度閱讀磐石獎的肯定，可獲得20萬元獎金，另外還有閱讀推手個人組及團體組分獲3獎，將於10月14日赴桃園接受教育部頒獎表揚。

華山國中位於橫山鄉，在地環境天然，並以蝙蝠作為學校吉祥物，校內各領域教師設計以四季、蝙蝠推動閱讀課程，並結合議題探索，帶領學生開創「蝠至心田，閱讀豐華」，教師透過自創的洋蔥、火鍋、千層派教學法，搭配數位閱讀、多元文本，引領學生愛上閱讀，新生入學也建立「閱讀檔案夾」，建立學習護照。

芎林鄉碧潭國小以「閱耕碧潭書田．悅收智慧美穗」為主題，從環境、課程、專業曾能等層面，推動樂讀、思讀、品讀，並以夢幻島讀書館為閱讀情境，藉由小小說書人、閱讀營隊、親子共學、假日圖書館、自然講堂、石虎專題等，培養學生探究社會議題的能力。

湖口鄉華興國小以「營造親師生自發、互動、共好的愛閱聯盟，開創美妙的英雄之旅」為閱讀願景，融入生態課程，培養低年級學生、幼兒園共同種植、生態導覽、閱讀、網路搜尋，各領域教師也與圖書教師規畫「聽聲音在跳舞」跨領域協同教學模式課程。

閱讀推手個人組獲獎者包含竹北國小韓瑞美、北埔國中葉如婷、博愛國中龐嫣伶；閱讀推手團體組則有竹北國小小松鼠閱讀志工團、雙溪國小嬉遊綠閱讀志工隊、東興國小圖書館志工團。

新竹縣長楊文科表示，閱讀為教育最正確的投資，欣見位於偏鄉的學校推動閱讀並獲獎，教育處長楊郡慈也表示，透過家長、社區、學校及政府共同營造閱讀情境，盼能茁壯學生的閱讀力。

(中時 )