仁寶(2324)今舉行法說會，總經理翁宗斌表示：第3季PC零組件缺料狀況可能會比第2季更嚴重，包括處理器(CPU)、面板、電源IC，零組件缺料的缺口約在15-20%左右，缺料問題下半年不大可能完全解決。至於今年Chromebook需求暢旺，能否延續到明年，翁宗斌認為，由於Chromebook屬於學校市場，學校就會有預算，所以今年Chromebook熱賣應該是需求提前的概念，因此，理性推估明年Chromebook需求不會像今年這麼旺，以仁寶而言，NB出貨中僅約15%是Chromebook，所以對仁寶的影響有限。

翁宗斌指出，因缺料問題，仁寶第3季PC出貨季減率約個位數，9月缺料可能稍緩，若零組件持續缺貨，PC出貨季減率就會比較高，第3季看起來以教育的Chromebook需求最為強勁，其他商用機種回到正常水準。

針對缺料情況，翁宗斌說，第3季缺料比第2季嚴重，因8吋晶圓產能吃緊，Chromebook也需要用到8吋晶圓產能，加上菲律賓、東南亞近來疫情嚴重，亦影響當地的封裝業務。

(時報資訊)