周三日股上漲，日圓略為回落帶動出口股買氣，惟美國新一輪經濟激勵方案的府會協商仍陷僵局，使市場氣氛仍顯謹慎。

周三日經225指數收漲0.41%，為22,843.96點，工業股與非必需消費品類股漲幅領先。東證一部指數收漲1.23%，為1605.53點。

日圓報106.74兌一美元，稍早前一度跌至近3周新低。分析師表示，美國公債殖利率上揚，導致美元兌日圓走升，日圓回落通常有利於日本出口業。不過，市場仍在努力消化最近的事件，因為新冠肺炎疫情相關的不確定性太多。

漲幅前三大個股分別為環境工業大廠Ebara Corp漲11.40%，精密零件製造商NSK漲7.06%，以及工業設備製造商IHI漲5.95%。跌幅前三大個股分別為電商公司樂天（Rakuten）跌7.79%，製藥公司衛采（Eisai）跌5.29%與電子零件大廠太陽誘電跌4.22%。

軟銀集團在前一日發布財報後湧現獲利了結賣壓，終場下跌2.66%。

(時報資訊)