台灣三麥以黑麥為主的產品，包含黑麥汁、黑麥醬料、黑麥篸露、麥泥麵等相關產品。（實習記者蔡宇宣攝）

國內受到新冠肺炎疫情影響，民眾開始注重營養保健食品，藉以提升自身的免疫系統。台灣三麥酒業股份有限公司12日於佛光山慧中寺舉辦記者會，推出黑麥系列相關產品；台灣三麥長達15年研究，以人體營養為目標創造黑麥產品的全新感受，並將正式闖進消費者市場。

台灣三麥董事長謝生財說，疫情的影響，現代人必須要更注重養生，所有食物都會影響個人身體。以黑麥營養與人體健康為目標引進澳洲的黑麥，經過長期研究，並與國內食品營養師研發以黑麥為主的產品；包含黑麥汁、黑麥醬料、黑麥篸露、麥泥麵等相關產品。

謝生財指出，「麥泥麵」該項產品與台灣柔冠有限公司共同合作，是以濃縮珍貴麥泥精露及澳洲進口大麥，低溫奈咪研磨，經8小時糖化，48小時冷卻沉澱所製成；1公噸的大麥僅能提煉約20公斤的精純黑麥露，營養價值相當高。

台灣三麥執行長李漢堂指出，台灣三麥產品已經研發近15年的時間。過去大部分於企業界、宗教界作試營運，經不斷調整，終於把最天然最好的產品呈現給消費者；另外，該產品經SGS相關認證為百分之百純麥，多醣體含量達1.05，比市面上黑麥汁多1.2倍，其含糖度則比一般市售低40％以上。

李漢堂強調，相關產品除洽詢台灣三麥，各大通路也預計將於9月全面性（全家便利商店、里仁購物等）販售。

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(中時 )