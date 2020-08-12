曾是全球影音出租連鎖店霸主的百視達（Blockbuster），在巔峰時期曾擁有超過6萬名員工和9千家商店；但自數位化電影興起後，因無法跟上時代潮流慘遭淘汰；目前全球最後一家百視達位在美國奧勒岡州（State of Oregon）本德市（Bend），並傳出將和「Airbnb」合作推出「DVD套房」，只要花費4美元（約台幣119元），就可以享受美味的爆米花、電影和沙發床。

根據《CNN》報導，百視達業者在網路崛起、實體出租商店逐漸倒閉，以及與競爭對手Netflix和Redbox的交鋒中失利的情況下，全球店面關到剩下最後一家；店長珊蒂（SandiHarding）為了感謝當地人能讓最後一間百視達營業至今，特別和Airbnb合作，以90年代風格打造出全新的DVD套房。

珊蒂表示，原本因疫情肆虐而以為將腰斬的計劃能得以實現，真的感到很開心；而在提供休閒娛樂的同時，他們也將遵守政府對於疫情的所有規範，消費者只需花費4美元，就能享受電影、披薩、爆米花和沙發床，「每個人都因為疫情被困在家裡，我們認為回到90年代的環境中享受一些家庭時光會很有趣。」

根據報導，這樣的合作方案，民眾可自8月17日開始預訂，並於9月18、19、20日入住；珊蒂說，「想要找到以前那種小電視還真是一個挑戰，但我們絕對要讓它成為一鳴驚人的夜晚！」

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(中時新聞網)