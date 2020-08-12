隨手將自己花剩的零錢存起來，是個很不錯的習慣，但要是存的太多的話，很有可能會給自己或是銀行帶來很大的困擾喔。日前就有一位中國大陸的婦人，將自己儲蓄多年的零錢送到銀行去兌換鈔票，整體重量達到4噸重，4位行員花了一天的時間，僅清點出15萬元人民幣（折合新台幣約63萬元）。

根據中國大陸媒體《頭條新聞》報導指出，家住在浙江省諸暨市地王姓婦女，因為工作因素，家中留有許多硬幣，經年累月的累積下來，整體重量超過4噸重，他也曾經想過處理這些硬幣，但由於數量過於龐大，被多家金融機構拒絕。

直到日前，他聽到有銀行正在舉行「激活沉澱硬幣促進硬幣流通」的活動，與銀行連繫後，得知銀行可以安排兌換，王姓婦女就租了一輛小貨車，在8月2日時將第一批硬幣搬到銀行。而為了這批硬幣，銀行派遣了6位行員，從上午8點開始清點，直到下午4點半才清點結束，歷時8個半小時才知道該批硬幣價值人民幣15萬元。

一周之後，王姓婦女又將150袋硬幣分成兩批送到銀行，該銀行會計主管受訪時表示，雖然可以借助硬幣點算機清點，但使用點算機前，仍需要有人完成硬幣的分揀，又由於王女士的硬幣中，有不少硬幣已經受污殘損，中間也夾雜遊戲機代幣，因此需要仔細清理。為此，銀行派遣了4位行員，預計需要5天的時間，來清算出這批總額約人民幣70萬元（折合新台幣約296萬）的硬幣。

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(中時新聞網)