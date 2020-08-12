桃園市41歲黃姓男子2014年6月19日凌晨，因哥哥在中壢1間KTV與王姓男子等8人爭執，黃男拿槍朝對方射擊，導致劉男、徐男中彈。劉送醫後不治，徐則被擊中左大腿。黃逃亡4年後被逮，桃園地方法院判決16年有期徒刑，可上訴。

檢方認為，黃男與對方一言不合，雙方推擠、互毆，黃基於殺人犯意，朝對方陣營開槍，其中劉男因為子彈貫穿口、頸、左胸，送醫後因為呼吸衰竭死亡。徐男左大腿中槍，送醫後起出彈頭碎片2顆。

黃男辯稱，當時在KTV1樓與朋友聊天，看到哥哥下樓後，與電梯後方的人扭打，他隨即看到劉男朝他衝過來並滑倒。他看到劉持槍網上舉，隨即上前抓住他的手反折，就聽到槍響，接著不知道為什麼槍就在他手上。不過其他證人指證歷歷，法院並不採信其說法。

法官認為，黃在案發後逃亡4年之久，在2018年被逮捕。黃的吳姓小弟，也曾作證稱知道黃有槍。但後來黃到案，吳姓小弟又改口說不知道槍是木工裝潢槍還是真槍。法院懷疑黃有勾串、湮滅罪證的動機，加上黃犯殺人重罪，遭判16年，有逃亡之虞，當庭收押禁見。

(中時 )