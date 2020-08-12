桃園市議員王浩宇罷免案通過中選會審核第一階段，罷王臉書粉專公告，將在8月15日正式開始第二階段的連署活動，因連署第二階段需要近32000份連署書，將在14日晚間，公布更多連署站相關資訊。對此，王浩宇受訪表示「尊重」，其他細節則不願多談。

罷免王浩宇粉專今在臉書粉專宣布，罷免王浩宇行動，即將邁入第二階段，總部決定將於本週五(15日)上午赴中選會領表，根據規定，領表隔日即進入為期60天的連署期。所以罷王總部提前宣布，8/15進入第二階段連署。聲明進一步指出，除了現階段的罷免總部、信義連署站之外，其他二階段連署服務站，都會在週五公布。

《選罷法》規定，第一階段(提議案) 法定門檻1%，約為3152份，第二階段罷免門檻需達中壢區選舉人數的10％，估計約需3萬2000份，並且要在公告60天內完成。

罷王發起人、現任公益傳播基金會執行長唐平榮日前坦言，因罷免三階段需投入相關資源，其中人力和宣傳費用非常可觀，加上罷王團體為全公民組成，只能訴諸群眾支援，籌措罷王經費。7月9日在「嘖嘖」平臺上推出群眾募資，上線至今已累積到267萬多元，但是距離群募資金的總目標450萬元新臺幣，僅達到總目標6成，只剩下不到20天的時間，難度可說是越來越高。

對於罷免第一階段成案，據《自由》12日報導，王浩宇僅低調表示「尊重」，其他細節則不願多談。

(中時新聞網)