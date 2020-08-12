陸生已一學期無法回台，教育部長潘文忠對外說詞總是含糊不清，總將責任推給指揮中心與陸委會，但陸生都在大專校院就讀，教育部作為我國最高教育主管機關，下轄全國高等教育事業，理應寬宏大度，勇於任事，一肩扛起所有學生受教權，對於外界質疑應當坦言以對，不該總以公文式的口語說詞來搪塞媒體提問，打模糊仗。

半年多來，對於爭取陸生學權，從政界到學界的陳情與抗議聲浪不斷，政府卻始終不為所動，陸委會先是說出陸生無法回來，乃是出自於陸方阻擾，陸委會主委陳明通更在立委陳玉珍的追問下，將責任踢給教育部，之後又再脫口而出，陸生入境管理是由行政院的「國境管理會議」裁定，其後行政院長蘇貞昌面對記者的提問，再補一槍，明講是為國人健康，所以才無法開放陸生回台。

如此荒唐言行，很明顯就是「逢中必反」，拿手無縛雞之力的大陸學子開刀，冷血至極。

至於身為高等教育最高主管機關的教育部，這段時間以來，先是對於記者提問，只要關於陸生的兩岸高教議題，除了提供如同天書般的公文文字來回覆，用難以理解的說詞來搪塞媒體，教育部甚至還要求記者，在採訪或提問教育部長潘文忠之前，得先以文字形式提出問題，以利把關，好讓幕僚與潘文忠等人能先做好準備，再對外講出好像公文般的口語答覆。

怕說錯話丟官嗎？還是受到高層壓力？潘文忠回答媒體提問，始終都顯得唯唯諾諾，忽略了教育部是我國最高層級教育主管機關，教育部長更不是活在象牙塔裡的學者，對於部內所有施政與作為，應當勇於一肩扛起，就算府方要求教育部得堅守禁止陸生來台的做法，潘文忠身為教育部大家長，也是蔡政府的政務官，得承擔來自於高層的政治責任，也必須面對來自於外界的種種質疑。

就像是前教育部長杜正勝，當年一句將「三隻小豬」列為成語，此話說出口之後，被輿論攻擊到體無完膚也沒在怕，照樣列入教育部成語典，現在都還能在網路搜尋得到，如此說清楚、講明白的態度，代表的是個人立場與意志的堅定，所以教育部或潘文忠不想、不能讓陸生回來，建議也說清楚，給社會大眾一個痛快。

(旺報 )