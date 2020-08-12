為提高花東鐵路的運轉效能及載客量，「花東地區鐵路雙軌電氣化計畫」將花東鐵路進行全面雙軌化，滿足區內與聯外運輸需求，本案今(12)日於環保署第381次環評大會上審查，在開發單位承諾於鐵路營運期間紀錄路殺情況、生態教育對象涵蓋鐵路規劃設計、管理人員等，經決議本案修正通過。

開發單位交通部鐵道局表示，本計畫工程將在既有單軌旁新增一軌道，範圍起自臺鐵東部幹線花蓮站至台東知本站為止，起迄站全長約162.5公里，扣除已完成(含施工中) 工程約49.85公里，本計畫路線長約112.65公里。預估雙軌化後，花東間平假日運量可提升0.8-1.7萬人次，城際列車每日約可增加11班次，通勤列車約可增加16班次，最多可縮短區間車交會等待時間90分鐘、普通自強號56分鐘、直達自強號22分鐘，總延人小時部分，每日可節省交會時間約9.6萬人次，對於改善花東地區交通運輸有相當大的助益。

現場環評委員表示，本計劃施工鐵道的長度很長，不過因為沒有密集的來回行駛，列車對生態影響應該不大，但除了高鐵外，過去還沒有火車對路殺事件的紀錄，希望鐵道局可提供相關資料，日後進行鐵路改善工程時可以有更多評估資料供參考。

另有環委指出，開發單位報告中表示會對施工人員進行野生動物保育、法規、保育觀念等保育宣導，但宣導內容不該只有生態保育，也應該包含鐵路開發影響衝擊等面向。

另外開發單位說會營造兩生爬行動物適合的環境，包含植栽的細部計劃應該要在報告中寫出來，不要只是提到，這樣才好追蹤環評承諾。

本案在開發單位承諾於鐵路營運期間紀錄路殺情況，生態教育對象涵蓋鐵路規劃設計、管理人員，以及工程遵照今年7月底修訂通過的「噪音管制區劃定作業準則」，本案決議修正通過。

(中時 )