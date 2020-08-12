中央流行疫情指揮中心今天宣布自八月十三日起，二歲至六歲以下持我國居留證的陸籍子女可申請入境，但沒想到例行記者會一結束，指揮中心九度更改新聞稿資料，欲將當中的居留證條件移除，沒想到指揮中心仍受陸委會壓力，再度將新聞稿收回，顯然雙方對於開放小明回台的政策仍然未談妥。

外界對小明們返台究竟需不需要持居留證相當關切，指揮中心於今日記者會會後也一度將須持居留證的字眼刪除，但沒想到新聞稿修改至今共九回，陸委會與指揮中心仍然兜不攏完整說法，實地致電陸委會科長鄭達信時，他說居留證部份確實會讓人產生疑惑，強調雙方因為需要有一致對外的說法，因此還要再等一等。

由於過去兩歲以下的小明返台一規定須要有居留證，若這次二至六歲的小明們返台不需居留證，就與先前的規定有所牴觸，也難怪陸委會對於這次指揮中心的倉促修改有所不滿，但若對比陸委會的說法，雙方對於小明政策的開放與否，仍然在互踢皮球。

(中時 )