客委會客發中心台灣客家文化館，12日舉辦「川流不息－台灣客家與日本國際展」暨「典藏客家－經典館藏常設展」開幕儀式。（客發中心提供／巫靜婷苗栗傳真）

旅日客籍女棋士謝依旻展品。（客發中心提供／巫靜婷苗栗傳真）

1931年嘉農棒球隊甲子園準優勝盾複刻版、1931年嘉義市野球協會致贈嘉農棒球隊紀念獎盃、1935年嘉義市政府致贈嘉農棒球隊紀念獎盃及1931年嘉農對神奈川商工甲子園比賽紀念球。（客發中心提供／巫靜婷苗栗傳真）

1970年代日本學者渡邊欣雄於六堆田野調查之展示物件。（客發中心提供／巫靜婷苗栗傳真）

台灣客家文化館「川流不息－台灣客家與日本國際展」暨「典藏客家－經典館藏常設展」12日開幕，展場處處是打卡點，圖為日本移民村情境造景。（客發中心提供／巫靜婷苗栗傳真）

台灣客家文化館「川流不息－台灣客家與日本國際展」暨「典藏客家－經典館藏常設展」12日開幕，展場處處是打卡點，圖為湖口老街復興戲院情境造景。（客發中心提供／巫靜婷苗栗傳真）

國內疫情升溫，繼中央流行疫情指揮中心宣布8大場合必須佩戴口罩，客委會位於苗栗銅鑼的台灣客家文化館，即日起恢復入館民眾必須戴口罩、量體溫等規定，12日舉辦「川流不息－台灣客家與日本國際展」暨「典藏客家－經典館藏常設展」開幕儀式，歡迎民眾安心參觀。

中央流行疫情指揮中心名列8種場合必須落實戴口罩，其中包含教育學習場所、展演競賽場所、大型活動等，台灣客家文化館自6月7日起生活防疫解封後鬆綁口罩規定，改以實聯制與保持社交距離，如今隨疫情升溫，恢復入館民眾量體溫、全程戴口罩等規定，不讓室內展覽活動成為防疫破口。

台灣客家文化館12日起，舉辦台日交流客家國際展及客家文物典藏展，展覽內容不僅有珍貴客家歷史文物，還有濃濃台日學術交流氣息，藉由故事串連，展現從古至今客家文化發展脈絡與在地故事，其中經典藏品包含六堆大總理賴熊飛大刀、丘逢甲文魁匾額、鍾彩祥八音手稿等160多件文物。

客委會副主委鍾孔炤指出，客發中心自2016年開始規畫此次展覽，可見台灣客家文化的內涵與歷史，其中包含客家抗日、日人重新認識客家，展現客家人硬頸、團結的精神，以學術促成展覽，無論在語言文化及棒球運動等，每階段都有特色，希望讓民眾喜歡客家、愛上客家，對客家文化產生認同感。

客發中心主任何金樑說，此次展覽有2層面意義，4年來家屬捐贈文物，收藏品經專家學者建置制度與其他博物館協力，展品能看到各地客家庄如何發展故事線，另一方面與日本促成多元文化族群交流，最後走向國際，預計後年前進日本大阪開展。

(中時 )