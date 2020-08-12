對於外界批評，「御用評委爭議，裁判兼球員靠自律？」工程會今天發出新聞稿表示，目前已建置管理機制，機關刊登個案決標公告時，系統發出電子郵件詢問各委員評選過程有無發現異常，若接獲委員反映有異常，將請機關檢討或啟動稽核，以確保評選公正性。至於像文化總會副祕書長李厚慶個案，工程會說，仍有投標廠商異議檢舉機制可以搭配運作。

工程會表示，已通函各機關，如有發生評選委員本人或擔任負責人之法人、團體，3年內曾參與政府採購案投標或分包，致發生不能公正執行職務者，機關得視個案實際情形判斷將該委員予以解聘，避免球員兼裁判之情形。

工程會強調，各機關依「採購評選委員會組織準則」遴選評選委員，應考量具有與採購案相關專門知識的人員，且不得為特定廠商利益或明知操守不正而為遴選，避免集中少數委員，造成機關御用評委的誤解。

工程會表示，為使個案採購評選委員公開透明，依規定機關成立評選委員會，除有特殊情形外，應即將評選委員名單及學經歷公開在政府電子採購網，以利各界檢視其專業與採購標的之關聯性。

另外，受遴聘的評選委員也應依據法令，本於專業及良知，公平對待受評廠商，公正辦理評選，協助機關選擇優質得標廠商，不應徇私。廠商依法可申請閱覽評選會議紀錄及評選總表，對於評選結果認為損害權益，可透過異議、申訴救濟。

為主動發現評選過程有無異常情形，工程會已建置管理機制，機關刊登個案決標公告時，系統發出電子郵件詢問各委員評選過程有無發現異常，例如「個別委員對廠商之評選結果明顯異於其他委員」或「機關人員或委員有偏離事實之明示、暗示特定廠商之優劣」等，工程會接獲委員反映有異常，即責請機關檢討或啟動稽核，以確保評選公正性。

至於外界質疑，若評委因立場一致，未發揮吹哨功能，官員表示，像是文化總會副祕書長李厚慶個案，仍有投標廠商異議檢舉機制可以搭配運作。

(中時 )