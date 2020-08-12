大巨蛋宣告復工，民進黨北市議員簡舒培、無黨籍北市議員林亮君赴北檢怒告台北市長柯文哲圖利遠雄，立委邱臣遠辦公室主任陳思宇臉書發文質疑，民進黨北市議員許淑華曾說「解約是下策」、「查不出弊案，就應談續工」，嗆民進黨要不要先統一說法。許淑華反批陳，誤導民眾、抹黑造謠，若理由正當就不用偷偷摸摸同意復工。

陳思宇指出，許淑華2016年曾說「解約是下策，不能意氣用事」、「既然查不出弊案，就應該談續工條件」，現在簡舒培卻因大巨蛋復工、沒有解約，要提告柯圖利廠商，民進黨籍的議員要不要先統一說法？當然提告是每個人權利，她也希望透過司法機關，認證真實情況，不要讓大巨蛋一直成為政治人物的聲量提款機。

「大巨蛋是要解決問題，不是蹭聲量的工具！」陳思宇表示，柯沒打算把大巨蛋當作政績，而是善後，明明沒有公安疑慮，許多人卻把大巨蛋當作政治聲量的提款機，沒提出證據卻聲稱會有嚴重工安，要批評很簡單，但解決問題很難，面對城市發展，現在需要的是更多解方，而不是更多口水。

許淑華反擊，柯大可光明正大對外說清楚講明白，但柯團隊現在卻用她2016年奉勸柯的話來張冠李戴，當時的情況、時空背景與現在大不相同，而柯團隊就這樣拿出來誤導民眾，柯團隊歷經5年後，還是不變，依舊用同樣的手法在帶風向，能否停止抹黑造謠。

許淑華直言，柯2016年一意孤行要停工，她基於資深議員的立場奉勸柯「財團不是省油的燈，別意氣用事」，有何不對？結果柯用公安為由卡大巨蛋，導致世大運開幕式無法在此開幕，許多棒球迷引頸期盼的大巨蛋也因此無法順利蓋完；而這5年的時間，重擊了130幾家小包商，目前還仍在繼續訴訟中，延宕這麼久的時間，勞民傷財。

許還說，帶來的只有球迷的失望、無辜牽連的小包商們、光復國小的學童安全以及周邊居民的交通衝擊，這些問題柯有在意和解決嗎？從「五大弊案」變「五大案」，從要求停工到現在火速通過，請問柯要不要對外先道歉說明自己的無能，查不出真相，再來說明復工。

許痛批，台北市政還有很多急著處理的問題，柯團隊與其不停帶風向，還不如請到公所幫忙基層公務員分擔一些工作，幫助台北市政快速前進，才是真正有實質的作為。

(中時 )