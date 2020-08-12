香港壹傳媒創辦人黎智英10日遭指控違反港區國安法被捕後，壹傳媒股價從0.08港元暴漲至今日最高1.75港元，漲幅高達21倍。對此，港媒《星島日報》報導，外界盛傳壹傳媒大漲有台灣資本介入，但也有市場人士反駁此傳聞認為不合理。

報導指出，壹傳媒近兩日股票瘋狂飆漲，引發外界關注，10日該檔股票以中資券商的交投最為熱絡，但11日又傳出來自台灣的主力買家介入，以之前反送中抗爭的慣用手段「輸送資金」，但遭市場人士駁斥，此傳聞不合理，壹傳媒根本不值目前股價，此時進場買股票，只是幫股東套現，對改善壹傳媒財務毫無助益。

壹傳媒股價連日大漲，今（12）日以1.4港元開盤後，隨即被炒高到1.75港元，但午盤過後豬羊變色，截至下午3點41分，股價狂瀉42%來到0.63港元。

針對壹傳媒近日股價異常大漲，香港證監會罕見就個別公司發聲明，指接獲與壹傳媒股份的價格和成交量最近大幅上升有關的大量查詢及公眾對此事的整體關注。由於該公司股價異常升幅，提醒投資者在買賣時務須格外審慎。

(中時新聞網)