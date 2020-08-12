ESG意識抬頭，國際基金評比機構不僅將ESG項目納入評比指標，國內更首度有基金拿下最高評比。根據在美國那斯達克掛牌的知名國際獨立投資研究機構晨星（Morningstar）對台灣所有上架銷售基金的前十大評比，元大投信在今年三月所發行的高股息龍頭基金，不僅入列前十大，同時更拿下ESG最高分的5顆地球評級，這也使高股息龍頭基金不僅是台股基金，另一方面也形同已兼具「ESG基金」身份。

台股本週以來持續高點震盪，投資人也逢台股低點切入元大高股息龍頭基金尋求台股基金的買點，根據元大截至11日止的最新統計，該檔基金的總基金規模已累計至586億元，本週以來又再度淨流入6億元，目前的基金淨值為每股11.67元。

晨星對國內所有上架銷售基金的「資金淨流入」評比在上週出爐，這份評比報告將所有在台灣上架銷售的包括境內、境外基金全數納入評比範圍，取資金淨流入的前十大，而境外基金的資金淨流入計算，也將海外投資的資金納入計算之列，換言之，本國投信業者所發行的基金，在參加這場評比競賽時，也必須和境外基金所獲得的海外投資資金挹注，一併作比較，要勝出可說相當不易。

但元大高股息龍頭基金，在這場評比裡，竟能以第四大勝出，不僅充份展現這檔基金掀動台股基金投資潮的實力，更顯出這檔由龍頭投信所發行的基金，已具有國際級的基金市場競爭實力。

除此之外，引人矚目之處在於，元大高股息龍頭基金不僅獲投資人資金熱捧，同時也在晨星的ESG評比中勝出。晨星同時對上述的前十大基金進行ESG評比，最高分為5顆地球，僅元大高股息龍頭基金取得，取得居次的4顆地球評比的基金，則為貝萊德世界健康科學基金，及摩根士丹利環球機會基金，其他的基金則是3顆地球，或是無評級。

基金業者針對評級分布指出，據統計，目前獲得Morningstar永續性評級的約20000檔基金，其中有10%獲得5個地球、22.5%獲得4個地球、35%獲得3個地球、22.5%獲得2個地球、10%獲得1個地球。

倘若以該統計結果來看，元大高股息龍頭基金所獲得的最高級5個地球評級，等於是所有獲得晨星對ESG評級的2萬檔基金裡的前10％。

對於晨星永續評級方法，業界人士指出，倘若該基金持股標的，有一半以上有得到分析機構Sustainalytics（針對個別公司給ESG分數)的ESG評分，該基金就會有晨星永續投資評級。此外，晨星永續評級在評級時，仍會將不同類型的基金，分開進行ESG評級，例如，債券型基金就不會拿來跟股票型基金來比，且按照相對於至少10家同類型基金的表現，再按照「鐘形曲線」分布，分為五級，最高級第5級即以5個地球的圖案來表示。

晨星是在2016年推出對基金的「永續性評級」，以藉此讓全球各地的投資人，可依據基金投資組合中，所持有的公司在管理ESG風險和機遇方面的表現，對共同基金與ETF進行評估。

晨星對該ESG評比的訴求指出，考量到全球投資人對於永續性投資的興趣日益增長，投資人需要更好的工具：「以協助了解自己持有，或考慮納入投資組合的基金是否反映了最理想的永續性表現」，對此晨星進以「ESG透視鏡」形容該指標，建議投資人可利用Morningstar永續性評級來衡量基金投資組合中，所持有的公司是否能掌握與其產業最相關的ESG議題。

(工商 )