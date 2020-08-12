經濟部長王美花今（12）日上午出席工商時報「壯闊東協，台商雄起」論壇時表示，自己在當次長的期間負責新南向業務，所以曾去過泰國、越南、菲律賓、馬來西亞、印尼、印度等，對於當地環境有初步了解，最重要的是跟當地台商、政府蒐集投資經營問題，適度納到政策，而新南向絕對是長期政策。

王美花坦言，台商中小企業不只在乎當地投資環境外，同時也希望有金融的支援，所以台灣的銀行去當地設置子行、分行情況越來越普遍，台商也希望有信保、低利貸款等做為後盾，經濟部也在跨部會討論時納入考量。

我國除了金融資源，還有政策支持，王美花表示，像台商到新南向國家布局，政府不斷跟企業合作，讓大家了解投資地區的實務與困難、克服方式等。她認為，在過去幾年下來，台灣在經貿投資部分也有一些成果，除了個別大企業布局上中下游供應鏈外，我國與當地政府溝通、貿易推廣後，也讓台商企業在當地形成合作，像是電動車、環保節能技術、醫材等，同時也幫助台商解決馬來西亞保健食品、印尼化妝品等進口情況。

而台灣跟新南向幾個國家包括菲律賓、印度、越南完成簽署投資保障協定，王美花表示，最近因疫情影響，經濟部最常做的就是線上投資論壇，我國如今在印度開立科技園區、在印尼有智慧教室、在越南培育紡織人才等，這些培訓有助於當地人才熟悉台灣機器操作。

到了今年，因新冠肺炎影響，台灣與新南向國家交流變得較為困難，亞洲台灣商會聯合總會上周也召開會議，台商因應疫情，台商短期內生意也碰上困境。

不過王美花指出，新南向投資是長期的戰略問題，台商要做策略性思考、擴展業務，從今年中美貿易戰、新冠肺炎疫情等，不僅台商在新南向布局，還有美國、日本、韓國等紛紛加入，各國企業雖在不同供應鏈，但首選還是新南向，以長期來看，台灣還是要努力推動相關經貿交流。

在疫情因素下，雖然台灣對新南向貿易額衰退，但主因是封城後經貿需求減少，從今年到現在，雙方貿易額約下降4.7％，但日本同期衰退14％、南韓同期衰退10.5％，王美花強調，這是一個通案問題，相比之下，台灣衰退比率還比較少。

此外，我國機械、金屬製品貿易額雖有衰退，但是電子產品貿易額在7月已經轉為正成長，台灣電子產業越來越厲害、具備競爭力，王美花認為，新南向政策依舊是政府長期策略，這是不會變的。

(工商 )