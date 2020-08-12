↑陳芳語與男友呆伯特合體演出〈4AM CALLS〉MV。（照片提供：華風數位）

陳芳語（Kimberley）與男友林利豪（呆伯特）5月大方認愛！陳芳語將於14日推出新歌〈4AM CALLS〉，特別請來呆伯特擔任MV男主角，兩人首度合體演出，有趣的是，呆伯特在MV中勾搭其他女僕，遭到陳芳語懲罰，把他扛在身上，丟到外面的大垃圾桶回收。

陳芳語為MV量身定做了女僕裝，並請出男友呆伯特擔任男主角，在MV中，呆伯特來餐廳消費，但一坐下就猛抖腳，有礙觀瞻，然後又勾搭上其他女僕。Kimberley為了懲罰他，端上的熱騰騰排餐，一打開裏頭居然是冒著煙的黑皮鞋，讓人莞爾一笑。

〈4AM CALLS〉是首語調輕快、帶有著濃厚美國R&B味道的歌曲，Kimberley 藉由歌曲展現女性自覺，當前任凌晨4點打電話來，「是要幹什麼呢？」是想挽回失去的愛情？還是藉酒意壯膽來求和？Kimberley想告訴全天下的女孩不要被騙，「若真的想挽回，也不會在半夜、更不該醉醺醺地說。」她形容這真是「不單純」，「女孩們，把對方的電話封鎖，軟體都拉黑吧！」

她也親自參與製作與企劃，完成了自己的新目標，「那就是讓我的音樂，更像真實世界的自己，這也是我轉換新公司-華風數位後，最想要做的事，就是透過百分百屬於我的音樂，讓所有歌迷一目瞭然真正的我！」陳芳語〈4AM CALLS〉將於明（13日）一連兩天在好事989電台首播！MV則將在14日與單曲同步釋出！

陳芳語〈4AM CALLS〉MV有如黑色喜劇微電影。（照片提供：華風數位）

陳芳語身穿女僕裝，拍攝新歌〈4AM CALLS〉MV。（照片提供：華風數位）

陳芳語與男友呆伯特合體演出〈4AM CALLS〉MV。（照片提供：華風數位）

(中時 )