片寄涼太在片中帥氣破表。（傳影互動提供）

電影《午夜0時的吻》最引起轟動的「咬鼻之吻」親熱戲，成為年度戀愛熱搜話題，片寄涼太透露，其實原本導演設定只需要輕吻鼻頭，「但我希望能可以忠於原著，於是和工作人員討論後，決定照漫畫中的版本演出。」最後拍了5次才完成漫畫名場面，讓廣大觀眾表示看得心跳加速！片寄涼太與橋本環奈在片中有不少吻戲，還有各種撩妹台詞，片寄涼太透露兩人拍攝時不會尷尬：「我不是害羞的個性，做這些事情不會太彆扭。」對於拍出的成果他也直呼滿意，放心地說：「很美的場景，沒有髒髒的感覺真是太好了！」橋本環奈則說，電影完美呈現了王子公主般的漫畫夢幻場面，「平常沒辦法這樣用鼻子預約親吻。」

改編自暢銷漫畫的《午夜0時的吻》，電影版100％還原漫畫的撩人浪漫名場面，挑戰《戀愛可以持續到天長地久》後又一高甜戀愛！片寄涼太和橋本環奈演出大明星與女高中生的一見鍾情浪漫戀愛，約會足跡從高調包場遊樂園、電影院、到隱密度最高的私人豪宅，甚至公園散步的低調變裝約會，熱烈情侶的親暱互動包括冰淇淋甜筒、爆米花餵食、吹頭髮、戴帽戴口罩也擋不住的甜吻！而兩人在拍攝豪宅私約會浪漫吹髮場景時，當時正好是迎接令和的第一刻，片寄涼太和橋本環奈俏皮地和工作人員一起倒數，還很有默契地一起「令和Jump」，再度萌度爆表！

《午夜0時的吻》由曾參與《飛翔吧！埼玉》、《信用詐欺師JP》的製片，與暢銷原著攜手打造出糖粉度100％的灰姑娘愛情電影，片寄涼太、橋本環奈、真榮田鄉敦、遠藤憲一主演。故事描述全校公認的超級資優女高中生花澤日奈奈，私底下的願望是希望能夠談一場「童話般的戀愛」。某日，當紅明星偶像綾瀨楓來到日奈奈的學校拍攝電影，無意間竟被日奈奈發現巨星的重大秘密，意外拉近了兩人距離，展開夢幻的秘密戀愛！生活環境天壤地別的兩人，要如何低調進行這段戀情？前所未有的挑戰正在等待著他們。《午夜0時的吻》8月21日全台上映，由傳影互動發行。

(中時 )