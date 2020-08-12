北市南港高工前，11日下午15時許，發生兩補習班工讀生因卡位發生口角衝突事件，警方獲報趕抵現場，立即將兩方人馬隔離，全部帶回警局偵辦。

警方調查，昨是學校新生丈量制服日，兩補習班業者分別派出工讀生至學校周圍發傳單招生，不料，因相互卡位發生糾紛，進而拉扯導致3人受傷，警方接獲民眾報案後到場將雙方隔離，強力約制。

警方表示，受傷3人皆為手腳皮肉擦傷，並無大礙，因雙方提出傷害告訴，全案訊後，依傷害罪及社會秩序維護法移送地檢署偵辦。

(中時 )