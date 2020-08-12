北市補習班搶生意爆口角 校門口卡位發傳單大亂鬥 16:232020/08/12 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 補習班搶生意相互拉扯 警迅速到場壓制 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市南港高工前，11日下午15時許，發生兩補習班工讀生因卡位發生口角衝突事件，警方獲報趕抵現場，立即將兩方人馬隔離，全部帶回警局偵辦。 警方調查，昨是學校新生丈量制服日，兩補習班業者分別派出工讀生至學校周圍發傳單招生，不料，因相互卡位發生糾紛，進而拉扯導致3人受傷，警方接獲民眾報案後到場將雙方隔離，強力約制。 警方表示，受傷3人皆為手腳皮肉擦傷，並無大礙，因雙方提出傷害告訴，全案訊後，依傷害罪及社會秩序維護法移送地檢署偵辦。 (中時 ) #警方 #補習班 #隔離 #工讀生 #偵辦 也許您會感興趣 推薦閱讀 輕熟女愛上鮮肉「鄧倫」 花千萬找高人施降情術 結局驚人 15:132020/08/12 社會 宜蘭鄉代視察工程卻遭工人打到腦震盪 緊急送醫譴責暴力 14:562020/08/12 社會 抗議首戰即終戰 台灣國辦公室要江啟臣開除馬英九 14:502020/08/12 政治 首次辦護照 全國戶所一站服務 04:102020/08/12 地方新聞 餐券誘人頭 苗5飯店涉詐領補助 04:102020/08/12 社會新聞 被錢逼急搶照護中心薪水99萬 嘉縣警7小時破案 10:472020/08/11 社會 涉拿錢不辦事收100萬 立委陳超明辦公室主任梁文一聲押禁見 08:182020/08/12 社會 民選獨裁路線圖的終站 04:102020/08/12 時論廣場 越南疫情延燒 即日起調整為中低風險國家 14:092020/08/12 生活 機「警」！發現病患識別手圈 員警助婦人就醫 14:552020/08/12 社會 社會熱門新聞 充氣娃娃出現神功能 宅男雀躍：不需要女友了 - 社會 「都是爆乳妹」 按摩店傳嬌喘聲 75歲男客尋歡政府還幫付2千 - 社會 太恐怖！台南永康轎車撞機車 21歲女彈飛沖天數公尺 - 社會 OL爛醉吐滿身 暖男幫清洗「順便脫褲襪」忍臭味想硬上 - 社會 青梅竹馬公園野戰 啪一半正妹身亡 竟是喬姿勢奪命 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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