36歲大陸男星王寶強2010年和馬蓉結婚，2016年他自曝因馬蓉和經紀人宋喆存在「婚外不正當兩性關係」，決定離婚，官司打了2年，去年終於分產簽字完成。最近王寶強被拍到和世界小姐出身的女友馮清赴工作室，兩人互動如老夫老妻，也有人發現本來略帶草根味的王寶強整個人變帥，當天他穿黑色襯衫、戴墨鏡，舉手投足頗有型男風範。

王寶強6歲開始學習武術，曾在嵩山少林寺做俗家弟子，後來離開家鄉到北京工作，2003年演出《盲井》獲頒第40屆金馬獎最佳新演員，之後演出《人在囧途之泰囧》、《道士下山》等，給人親切的鄉土形象，10年前他娶回美女老婆馬蓉，生下一兒一女集滿好字，正當外界以為他家庭事業兩得意時，他卻自曝被老婆戴綠帽，忍痛宣布離婚。

王寶強和女友馮清回工作室。（圖／翻攝自搜狐娛樂微博）

王寶強一洗過去土味。（圖／翻攝自搜狐娛樂微博）

王寶強和馬蓉後來為了離婚官司爭了兩年，2018年法院判決解除雙方婚姻關係，去年王寶強母親過世，他帶女友馮清回老家奔喪，新戀情曝光，兩人一度傳出秘婚生子，但被工作室否認。據《搜狐娛樂》報導，最近直擊王寶強開名車載女友到工作室，王寶強穿著一件背後有骷髏圖案的黑色上衣，戴著墨鏡，氣勢十足，一洗過去樸實土味氣質。

(中時新聞網)