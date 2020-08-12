洛磯隊今（12）日在主場以8比7險勝響尾蛇隊，第3棒右外野手「鬍子哥」布萊克曼4打數3安打「猛打賞」演出，打擊率上升至5成。他目前出賽17場，68打數擊出34支安打，包括3支全壘打，另有20分打點，是大聯盟的打擊率、打點（與洋基隊賈吉相同）雙冠王。

洛磯隊已出賽17場，布萊克曼全勤，除了前兩場比賽未敲出安打，接下來連15戰都有安打，其中還有6場是3安打「猛打賞」演出，包括上一場的4安打，也就是近兩戰合計有7支安打，打擊率才會飆到5成。緊追在後的是巨人隊的索拉諾（4成58）、洋基隊的勒梅休（4成）。

大聯盟自從名人堂成員泰德．威廉斯在1941年留下4成06打擊率後，至今整整79年未曾出現過單季4成的打者。國家聯盟自從泰瑞在1930年出現4成01打擊率後，更是長達90年未有「四割男」。

不過以上「四割男」都是打滿完整球季，像泰德威廉斯當年是出賽143場；即使布萊克曼真的維持4成打擊率到例行賽結束，也不過是60場，還是有所差別。

(中時 )